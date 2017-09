Classicissima formazione a tre con un background musicale completamente immerso negli anni sessanta - settanta.

"No Time" è il loro terzo disco in ordine temporale; quello più centrato, più riuscito. Migliore in altre parole.

Band inglese che ho scoperto per caso una dozzina di anni fa quando suonarono, devastandolo a dovere!!, in un minuscolo e buio anfratto a pochi chilometri da casa.

Un suono Heavy - Fuzz - Psichedelico drogatissimo e allucinogeno; Led Zeppelin, Black Sabbath, Kyuss e soprattutto Monster Magnet (ascoltare la voce del cantante e chitarrista Mat Bethancourt) gli impressionanti termini di paragone di un album che parte da subito a tutta con "Looking at the Mountain" e si conclude nei sei tiratissimi minuti di "I Can't Seem to Find it"; un finale bruciante in continua "sragionata" ascesa dove la chitarra è imp(r)egnata a fendere l'aria con un suono acidissimo che ti annienta. E da questo brano che consiglio di partire con l'eventuale l'ascolto, per avere un quadro preciso della consistenza terremotante dei ragazzi.

Parafrasando il titolo dell'album non hanno tempo, hanno fretta, urgenza e si sente nello scorrere impetuoso del lavoro...TIME TO KILL...

La chiudo già qui la recensione; massimo dei voti per me.

Ad Maiora.