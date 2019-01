Questa DeRecensione di Masana Temples è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/kikagaku-moyo/masana-temples/recensione

“Masana Temples” vede il combo cimentarsi in un disco ancora meno elettrico del precedente, mantenendo sempre mediamente alto il tasso di ipnosi acida ma applicata a canzoni dalla struttura più complessa, che le avvicina più al progressive che alla psichedelia tout court . Se sulla carta potrebbe sembrare scelta rischiosa se non proprio sbagliata, alla resa dei conti l'ascolto resta fluido e variegato. Senza rischio quindi di orchiti dovute a lunghe suite strumentali o chissà cos'altro.

Ritorno gradito quelli dei Tokyoiti Kikagaku Moyo (traducibile come forme geometriche), il cui disco del 2016 “House In The Tall Grass ” li aveva fatti conoscere anche al di fuori del suolo nipponico, grazie ad un blend molto interessante di psichedelia virata ora hard ora folk . Ed erano proprio le parti elettroacustiche le migliori di quel disco, al tempo stesso ipnotiche e di facile fruibilità.

