https://leatherhead666.bandcamp.com/track/hordes

è difficile passare quei momenti nei quali partorisci un'idea ma in una quiete costanza questa abortisce, miseramente.



avevo bisogno di queste teste di cuoio, un labbro lento come i recenti deathcrash o quel post-rock novantino che tanto lo leccava.

sentori di black country, new road ed echi lontani di squid, scottate posizioni no wave e mai coriacee cacofonie.



...zot che si riflette anche per l'altro bellissimo singolo Mara.

https://leatherhead666.bandcamp.com/track/mara