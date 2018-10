Ritornano i The Liars, una delle pietre d’angolo della mitica scena pisana del revival psichedelico che, anche in Italia, ha avuto il suo “zeitgeist” a metà degli anni ’80. Sotto la torre all’epoca ci fu – ma, come vediamo, qualcosa di quella stagione continua a dare i suoi frutti – grande fermento. Tutto ebbe origine grazie agli Useless Boys, autori di “Dream’S Dust factory”, un demo spaziale di garage-punk che, col tempo, si è ammantato di un alone leggendario. Degli Useless Boyss, oltre a Maurizio Curadi (Birdmen Of Alkatraz, Steeplejack) e Daniele Caputo (Birdmen Of Alkatraz, Standarte, London Underground e anche The Liars) faceva parte il bassista e cantante Alessandro Ansani poi appunto fondatore dei Liars con il chitarrista Pier Paolo Morini. Il loro disco migliore è sicuramente “Mindscrewer” del 1988, caratterizzato da sonorità neopsichedeliche. Ora esce l’atteso ritorno intitolato “Never Looked Back”: in realtà, a dispetto del titolo, si tratta di un lavoro che continua a guardare al passato e, in particolare, agli anni ’60. Oltre ai citati Ansani e Morini troviamo lo storico batterista Andrea “Vipera” Salani. Devo dire subito che ci troviamo di fronte ad un disco convincente: il tempo non ha scalfito l’attititudine e l’ispirazione dei Liars: lungo le 8 tracce di “Never Looked Back” possiamo fare un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo per planare in una dimensione parallela fatta di suoni e colori della mitologica stagione psichedelica. L’ iniziale e potente “What Have You Learned?” ci fa entrare subito nell’atmosfera “vintage” del disco con le sue melodie decise e le chitarre ruvide. Il suono è molto energico e assomiglia a quanto il gruppo propone nelle sue esibizioni dal vivo ovvero un solido e trascinante garage e rock’n’roll. Si è forse un po’ persa la psichedelia di un piccolo capolavoro come “Mindscrewer” ma la musica è trascinante e ha il giusto feeling: è impossibile rimanere indifferenti a brani come l’energica “Dark Skin”, la bella ballata tipicamente ’60 “Like A Whistle”, la poderosa “Judge Your Way” – con le incisive e sporche sonorità della chitarra in grande evidenza - o la conclusiva e suadente “Absolutely Scared”. Ultimamente c’è stato un ritorno di questi gruppi del revival garage-psichedelico che, all’epoca, ho ascoltato e collezionato con devozione. I No Strange e i Sick Rose sono sempre in pista così come gli Steeplejack e gli Strange Flowers: vuol dire che si trattava di artisti di spessore che suonavano per passione e non di semplici meteore salite sul carro per semplice moda e imitazione. Complimenti ad Area Pirata per aver creduto ancora in questo grande gruppo. Disponibile su Bandcamp: https://areapiratarec.bandcamp.com/album/never-looked-back.

