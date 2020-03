Sto per portarvi in un mondo vecchio ma completamente nuovo, un mondo fatto di outsiders post-moderni e di punker settantini inconsapevoli d'esser parte di una scena globalizzata. Quando? Nel secondo decennio del 21° secolo.





Devo-core.



Ho già lambito questo fiume ma mai mi ci sono tuffato, mai ho sfiorato il pelo dell'acqua con un dito. Il Devo-core deve per forza ricordare la band da cui scaturisce, la band dell'Ohio che ha meccanizzato il garage, ha spolpato il punk e, grazie ai giochi stravaganti ed ai synth krautici, ha rivoluzionato l'idea di zolo del successivo decennio. Ma il D-Core, ovvero, come specificato su Rym, "...tutti quei suoni strambi che non ricadono nei generi: Hardcore, Garage Punk e New Wave", è qualcosa che va ben oltre l'etichetta di emuli dei Devo.



Così negli anni possiamo citare The Deadbeats, Dow Jones and the Industrials, The Gizmos, The Urinals, Suburban Lawns, ecc. ecc. tutte importanti influenze per Mark Winter.



Mark Winter é un cazzo di genio, oltre ad essere la persona dietro a The Coneheads, C.C.T.V., D.L.I.M.C. ed il progetto più longevo Liquids (che presenta come leader Mat Williams), ha dato vivo impulso all'emergere del movimento. Erik Nervous è l'altro grande personaggio della scena garage: entrambi come regola aurea e perpetua sfornano costantemente perle grezze vivide di melodie accattivanti.



Nervous Sessions è una grandissima compilation di pezzi presi qua e là dalla discografia di Liquids, tracce registrate con la collaborazione, e probabilmente registrate nello studio, di Erik (produttore a tutto tondo) dove tutti gli strumenti sono suonati da Mat. Le canzoni si puliscono dalla patina estremamente lo-fi e diventano acide schegge di animale visceralità, tra tutte emergono la cover di Meat Loaf, Bat Outta Hell, l'impurità pop di Goin' Down The Tubes, l'anthem di Head Meat, la ballatona Trying e il fumante hardcore di Some Mistakes e Prison Food (quasi) ascrivibili col suffisso post.

qua il dischetto billo bello: https://liquids1.bandcamp.com/album/nervous-sessions

qua tutta la melma: https://liquids1.bandcamp.com/music