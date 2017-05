Lodovico Ellena è un personaggio carismatico: con gli Effervescent Elephants ha scritto pagine indimenticabili di psichedelia. “Something To Say” è oggi considerato un piccolo classico di quella mitica stagione. Ellena è un personaggio controverso anche per via delle sue idee politiche che lo vedono schierato con l’estrema destra. In ogni caso ha spiegato il suo punto di vista nel recente libro No Strange e sogni correlati . Al di là di come la si pensi non si può negare all’artista vercellese una solida cultura storica e una genuina ispirazione che lo ha portato a pubblicare album solisti di tutto rispetto come “Good Morning Mr. Barrett”, tributo al Diamante Pazzo dei Pink Floyd e il surreale e delirante “Musica per topi” accreditato a Lodovico Ellena e gli Assurdi. Notevole anche il suo Storia della musica psichedelica italiana, un testo fondamentale per chi volesse farsi un’idea del fenomeno psichedelico nel nostro paese. “Musica per topi” è un disco fuori dagli schemi, una sorta di concept rock irriverente con testi di satira politca. In questo senso un pezzo come “A Silvio” – dedicato a Berlusconi - è irresistibile. La musica è frammentata: sono piccoli bozzetti di psichedelia allucinata in cui si sentono contaminazioni free-jazz e di avanguardia. Lo spirito di Syd Barrett aleggia sempre in queste composizioni all’insega della libertà espressiva più totale. In “Compagno, sii tollerante” le sonorità e i testi sono deliranti e corrosivi mentre in “Pezzo Ariano”ci si addentra in territori prossimi al jazz. “L’urlo del nulla” è invece pischedelica, orientaleggiante e mistica. Tutto il disco riserva sempre sorprese e trovate geniali: ascoltate “Negri” e “Nietzsche”, quest’ultimo un potente rock psichedelico nella vena dei primi Pink Floyd. Con “Gli oracoli di Delfi” torniamo verso ambientazioni di avanguardia. Irresistibile poi “Dalla parte dei polli”, sorretta da un riff di chitarra deflagrante e hard-rock. Sicuramente l’attitudine di “Musica per topi” deve qualcosa anche a Frank Zappa. Disponibile su Bandcamp al seguente link: https://mellowyellowlive.bandcamp.com/album/lodovico-ellena-e-gli-assurdi-musica-per-topi.

Questa è la pagina facebook degli Effervescent Elephants: https://www.facebook.com/Effervescent-Elephants-184427151607863/