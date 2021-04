...e ne vengo fuori distrutto, a pezzi...ma rigenerato...quello che mi ci voleva in questo ventoso e gelido pomeriggio ossolano.

Affondi Techno-Groove-Death colossali; rallentamenti secchi, repentini ed inaspettati come avviene più o meno al quattordicesimo minuto.

Ed il risultato è stupefacente; nel senso che il tutto regge, il tutto quadra. Alieni inavvicinabili per chiunque.

Troppo "avanti" per me; troppo "oltre" la soglia del dolore fisico e mentale. Soprattutto mentale.

Non ho mai capito nulla a riguardo della Musica degli Svedesi (e non solo degli Svedesi dirà subito qualche "amicone debaseriano").

