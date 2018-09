Disco veramente molto interessante pubblicato da Erased Tapes, una delle realtà più all'avanguardia nel campo della musica sperimentale e minimalista e casa tra le altre di artisti come Nils Frahm, Olafur Arnalds e Masayoshi Fujita. Tra questi un posto d'onore spetta anche a Michael price, compositore, produttore e arrangiatore di valore e fama riconosciuti a livello internazionale e anche vincitore di un Emmy Awards nel 2014 per la serie "Sherlock" trasmessa sulla BBC (ma ha lavorato anche a progetti diversi come la trilogia di "Lord of the Rings"). Grande appassionato di architettura, ebbene egli stesso si riconosca solo un "amatore", fonda le basi concettuali ma anche compositive e per quello che riguarda poi la registrazione e la diffusione del suono su principi che sono strettamente legati alle strutture degli edifici. Come egli stesso ha dichiarato per "Tender Symmetry" ha smesso solo di ammirare e contemplare gli edifici, ma ha cominciato a prendervi parte e riempire gli spazi in prima persona in un processo che è di immedesimazione nello spirito degli stessi e che a seconda dei posti, possa avere diverse storie da raccontare. Da questo punto di vista, per quello che è un interesse puramente sociologico, diciamo che è indubbio che in fondo ogni singolo posto sia pieno di storie da raccontare.

Ma chiaramente Michael ha voluto scegliere dei posti specifici: un maniero Tudor sulle rive del Mersey a Liverpool; un sito industriale comprensivo di una comunità completa di lavoratori del XVIII nel Cheshire; l'abbazia di Fountains nel North Yorkshire; una casa modernista a Willow Road, Londra, progettata nel 1939 dall'architetto Erno Goldfinger; la cappella dipinta dall'artista Sir Stanley Spencer nello Hampshire; un complesso di tunnel costruito all'interno delle White Cliffs nel Kent all'inizio degli anni quaranta; la cappella della chiesa di All Hallows a Londra. Tutto questo è stato possibile anche alla disponibilità del National Trust che si occupa della conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturali del Regno Unito che ha raccolto voluto adottare l'idea di Price, mettendogli a disposizione queste strutture e dove il compositore ha letteralmente rievocato in sette composizioni pezzi di storia di ognuno di questi posti e che sono stati tutti contaminati dalla loro interazione con l'uomo.

Registrato con la collaborazione della soprano Grace Davidson e del coro Shards (che ha contribuito alla realizzazione di "All Melody" di Nils Frahm), "Tender Symmetry" è un'opera musicale d'avanguardia e che si spinge oltre i confini della musica sperimentale intesa come lavoro di studio, collocandosi in una dimensione neo-classica ma allo stesso tempo rievocazione di esperienze e installazioni di carattere "ambientale" in senso stretto come le esperienze di compositori fondamentali minimalisti a partire dal solito John Cage con una ispirazione sicuramente di carattere drammatico e che rievoca il pensiero poetico di William Blake e concettualmente affronta questioni storiche drammatiche come l'oscurantismo ecclesiastico, il dramma storico dell'impatto della rivoluzione industriale sugli strati più disagiati della popolazione del Regno Unito, la seconda guerra mondiale. Un'opera monumentale quindi ma anche una grande impresa sul piano tecnico e per quello che riguarda i processi di registrazione che non sempre sono stati agevoli e facilitati da strutture tipiche come quella di uno studio e che forse anche per questo hanno permesso ancora di più quella specie di catarsi per la quale Price e i suoi collaboratori siano riusciti a allinearsi e riproporre quei contenuti emotivi che si volevano ricercare.