Separati ma uguali.

Voi negri mangiate laggiù nei tavoli in fondo, sedetevi laggiù nelle ultime file sull'autobus, scazzottatevi come polli da combattimento, ché noi vi sventoliamo i verdoni sudati e vi sputiamo addosso con la scusa di incitarvi. Il boicottaggio a Montgomery di Rosa Parks era ancora di là da venire, e gli afroamericani potevano fare boxe solo tra loro. Erano i primi del '900 e Jack Johnson era così: uno forte, che picchia duro e incassa bene, talmente duro e talmente bene che dalla boxe segregazionista passa ai campionati veri e propri, e li vince.

Anche Miles scazzotta duro, ma in a silent way. A modo suo è un peso massimo, ma di stronzaggine e guizzi di genio. Ah, genio, che parola abusata e inutile, ma qui calza a pennello. E questo disco del '71 è duro e caldo, grezzo, sgraziatro e sfrangiato, come una lunga sudata elettrica, un distillato di quello strabordante fottuto Bitches brew. Con quel riff all'inizio, quelle sincopature, quelle schitarrate e scatarrate, è un impasto di sangue e merda che, a forza di sudare, diventa oro.