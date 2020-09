Continua il mio viaggio all'incontrario nel mondo dei Motorpsycho dei quali fino a pochi giorni fa non avevo ascoltato nulla ma proprio NULLA!

Sono partito da "The Crucible" (2019), gran Bignami della stagione Prog 1973-74 (King Crimson, ELP e Yes su tutti) e adesso mi accingo a parlare di "The Tower".

I Motorpsycho sono dei prezzolati profanatori di tombe e stavolta si impossessano di manufatti provenienti da diverse dinastie musicali.

Nella loro stiva c'è posto per la Tarda Psichedelia Inglese alla Atom Heart Mother nel pezzo "Intrepid Explorer".

C'è la cabina West Coast di rito CSN col pezzo "Maypole"; "Stardust" è addirittura una sorta di clone di Helplessy Hoping e la sterminata "A Pacific Sonata" sembra suonata dal giro dei Grateful Dead.

Nella sezione Prog & OOPArts si può trovare il cassone di Elp e compagnia bella con "The Tower", l'Hard Prog di King Crimson (in salsa Sabbathiana!) di "Bartok The Universe", "In Every Dream Home..." e "The Cuckoo".

C’è posto pure per le tirate alla Steppenwolf in "A.S.F.E." dove all'attacco si permettono di scimmiottare il riff di "Paranoid".

Gran finale alla YesAlbum con "Ship of Fools".

Certo i miei sono pareri prettamente personali, dettati dalla mia parziale conoscenza ed esperienza musicale. Non valgono una beata minchia.

...I Motorpsycho invece sembrano muoversi a loro agio in ogni situazione come dei MacGyver della musica. Non c'è niente del passato che non possa essere estrapolato, riassemblato ed utilizzato per il fine di creare dei pezzi coerenti ed efficaci anche quando l’ispirazione straborda e sbrodola da tutte le parti.

Alla fine mi fanno venire in mente questa frase inquietante: "Noi siamo i Motorpsycho. Le vostre peculiarità musicali e culturali saranno assimilate. La resistenza è inutile."