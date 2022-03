Ritornano all'assalto i padrini del Grindcore...e come sempre fanno terra bruciata, non lasciano superstiti; ben al di sopra di concorrenza e nuove leve che tentano, senza risultato alcuno, di avvicinarsi al loro trono. Così è dal 1987, anno di pubblicazione di Scum, e così sarà fino a quando non concluderanno una carriera che mi piace definire leggendaria. Sono rimasti in pratica in tre: Mark "Barney" a lanciare invettive con gli abituali testi contro tutto e tutti, Shane al basso e Danny alla batteria; credo che ufficialmente Mitch Harris, che non suona più con i compagni da qualche anno, appartenga ancora al sodalizio ma è ormai sostituito alla chitarra, soprattutto in sede live, da John Cooke. Un cambio che nulla aggiunge e nulla toglie ad una maniacale macchina musicale ancora in grado di sbalordire in questa nuovo EP di otto (s)brani per trenta minuti scarsi di violentissima Musica. Sei canzoni scritte dai Napalm, con in aggiunta due cover (Bad Brains e Slab! omaggiati dal combo inglese). Assalti di sporco Grindcore che si fondono con un Groove Metal dalle tinte nerissime; velocità siderale, fuori giri, passaggi strumentali di una pesantezza abnorme, passando dalle parti dell'Industrial ed il riferimento non può che rimandare ai Godflesh. E' il basso distorto di Shane a dare il via alla caotica "Narcissus": Un minuto di suoni controllati, poi l'improvvisa accelerazione che mi lascia ancora una volta di stucco, impietrito da tanto feroce, malvagia. In un attimo sei alla fine, già stordito; si prosegue con il macilente macigno di "Resentment Always Simmers" dove è la pesantezza a dettar legge. Ritmi chiusi, claustrofobici, rallentati; ma l'effetto bomba non cambia. Ed è così per i rimanenti brani: in alcuni momenti viaggiano ad una velocità che non conosce rivali, come avviene nella brevissima "By Proxy". Ti asfaltano, ti schiacciano, ti inchiodano, ti mettono al tappeto. Inutile aggiungere altro; 5 stelle di fisso a codesti miei paladini assoluti del Metallo estremo!

Ad Maiora.