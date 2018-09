All'epoca eravamo tutti principi delle discoteche wave...

Ognuno col suo tipo di danza...

Chi fluttuava come un pesce fuor d'acqua, chi disegnava figure elicoidali, chi, appoggiato alla colonna, muoveva appena gli occhi

Io, allampanatissimo manico di scopa, esibivo invece un prodigioso ballo da fermo.

Causa di quel ballo fu la materializzazione sul lungomare di Rimini di un tizio enorme, tal quale all'angelo vichingo di quella storia di Dylan Dog...

Forse non lo sapete, ma allora sembrava sempre di stare in un b movie ed era tutto un pullulare di darkettoni semidivini.

Il vichingo era solo uno dei tanti.

Alto sui due metri/due metri e mezzo, esibiva uno spolverino nero d'ordinanza e l'anomalia tardo freak di lunghi biondissimi capelli.

Ma, soprattutto, ondeggiava...

Ondeggiava da fermo sulle note dei Tuxedo più sognanti...

Un Nureyev che giocava alle belle statuine, fate conto

Fu un'illuminazione.

E mi portò a lasciare il ballo salterino che , si, andava bene per il punk, ma per la wave, beh per la wave, ci voleva qualcosa un tantinello più estetico.

Ecco, tutto questo per dirvi che “My blues is You” va ballata da fermo, quindi tenetene conto. E' un particolare importante. Molto importante.

“My blues is you”

Sfumature tra il nero e il nero più nero. Il grigio appena una lacrima.

Roba perfetta per i tempi, quando avremmo guardato con sospetto qualsiasi cosa evocasse anche solo un minimo di calore

Non che non dovesse esserci, il calore. Doveva anzi, doveva assolutamente, solo che prima doveva farsi un giro in ghiacciaia...

E comunque Neon, la ragione sociale, con una sola parola dice tutto.

Senza contare un titolo perfetto come “il mio blues sei tu”.

Roba che se mantieni anche solo il dieci per cento delle promesse hai in tasca un mezzo capolavoro...

“My blues is you”, ossessiva e ipnotica come tutto quello che ci piaceva allora, è un cazzo di ballatona dark fornita di un favoloso e nemmeno troppo glaciale tum tum danzereccio.

E soprattutto, è una specie di inno...

La nostra cazzo di “Saturday Night fever”...

Giunti a questo punto devo però farvi una confessione: mica ero io che ballavo da fermo, era il mio migliore amico.

Io son sempre rimasto al ballo salterino...

Risultato? Lui acchiappava parecchio, io un po' meno...

PS. I Neon sono un gruppo italiano. E un tempo dal vivo spaccavano di brutto.