Quando parliamo di country-music oppure country-western ci riferiamo ovviamente a un genere musicale, ma anche e soprattutto a qualche cosa di molto radicato ancora oggi nella cultura popolare americana.

In quanto tale diventa sempre difficile nel merito tracciare una linea di separazione netta tra quella che può essere una semplice definizione di genere musicale (parliamo di sonorità che in ogni caso possono essere variabili e andare dalle ballate western al bluegrass, dalla musica folk allo swing e la honky tonk music e l'outlaw country, il country fuorilegge di Walyn Jennings e Willie Nelson...) e un vero e proprio fenomeno culturale che da una parte si ricollega al mito di Nashville, Tennessee, che ha in qualche maniera allo stesso tempo reso popolare presso una audience più ampia e internazionale, creando al contempo una vera e propria industria discografica ad esso connessa; dall'altra resta fedelmente ancorato alle sue radici storiche folkloristiche e come tale resta una realtà legata a un mondo che volta avremmo definito come 'frontiera' e che oggi è invece molto più verosimilmente 'periferia'.

Il punto comunque è che lo stesso mito di Nashville (peraltro suffragato da miti del mondo della musica americana come Bob Dylan oppure Johnny Cash e celebrato in un meraviglioso film di quel grandissimo regista che fu Bob Altman) ha chiaramente diverse facce. Per la musica americana la città del Tennessee resta una gigantesca fonte cui abbeverarsi per tutti gli ascoltatori del genere e questo riguarda naturalmente non solo gli americani, ma gli abitanti di tutto il mondo interessati all'ascolto della country-music.

Questo, detto in breve, significa che da Nashville possono tanto uscire artisti e conseguentemente 'prodotti discografici' che si rivolgano a una vasta (enorme) fascia di pubblico, che artisti che hanno un seguito minore e che potremmo idealmente ricollegare a quella corrente che ho definito come 'country fuorilegge' e che poi alla fine lo stesso Willie Nelson, che fu uno dei fondatori del genere, continua a portare avanti con una incredibile dignità e produttività infaticabile (si ascolti a tale proposito il suo ultimo bellissimo disco uscito su Legacy Recordings: 'God's Problem Child').

Uno dei nuovi nomi è Nikki Lane. Classe 1983, nata a Greenvile, South Carolina con il nome di Nicole Lane Frady, Nikki vive da anni a Nashville dove è anche proprietaria di un negozio di scarpe.

Paragonata nello stile a Wanda Jackson e Neko Case, vanta ad oggi la pubblicazione di tre LP, uno dei quali 'All or Nothin'' (New West Records, 2014) vanta alla produzione la supervisione e collaborazione di Dan Auerbach dei Black Keys.

Ma c'è un nome importante anche nella produzione di questo ultimo lavoro, 'Highway Queen', uscito sempre su New West Records lo scorso febbraio e in cui Nikki lane ha lavorato al fianco di Jonathan Tyler de i Jonathan Tyler and the Northern Lights, che mi risulta essere oltre che il suo co-produttore anche il suo attuale compagno e fidanzato.

Nikki ha scritto personalmente tutte e dieci le canzoni dell'album, che negli USA ha immediatamente ottenuto un buon riscontro. Il disco va da canzoni più tipicamente country-western come '700,000 Rednecks' oppure 'Lay You Down' a ballate folk come 'Muddy Waters', 'Companion', che sembra essere uscita direttamente fuori dagli anni cinquanta, oppure 'Jackpot' che mescola atmosfere dell'immaginario di Las Vegas con quelle della scrittura di Serge Gainsbourg, e 'Send The Sun', dove invece Nikki fa in qualche modo il verso al grande vecchio Bob Dylan. Quindi la ballata romantica 'Forever Lasts Forever Folk' che chiude l'album ed è forse la maggiore dimostrazione delle abilità di Nikki come scrittrice di canzoni ed interprete.

Non mancano pezzi più tipicamente radiofonici come il boogie della title-track 'Highway Queen' oppure 'Foolish Heart' in un disco che tutto sommato non propone sicuramente sonorità che sono difficili o lontane da quel 'folk' delle origini che ho richiamato in principio, ovviamente rivisto alla luce della contemporaneità e ripulito da strati di polvere accumulata sul pianoforte e sugli altri strumenti.

Mi sembra difficile che questo disco possa piacere a chi non è interessato a queste sfumature della musica americana. All'inizio io stesso lo avevo francamente trovato irrilevante, ma riascoltandolo, negli arrangiamenti e le sfumature vocali della nostra cantautrice, ho trovato diversi elementi interessanti e che alla fine me lo hanno fatto piacere e che a questo punto me lo fanno anche suggerire a chi vuole e preferisce in questo momento un ascolto poco impegnativo e senza nessuna pretesa diciamo 'intellettuale' o comunque troppo cerebrale.