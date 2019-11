Disco non facile questo "Romance" degli Oneida ma i ragazzi di NY ci hanno da sempre abituati a non essere banali. Personalmente attendo i loro lavori sempre con grande curiosità perché, in ognuno di essi, si trova sempre qualche perla, piccola o grande che sia. "Romance" è un disco eterogeneo, forse il suo limite ma anche la sua forza. È una sorta di Babele musicale in cui si possono ritrovare tracce sonore dai molti rimandi: indie (per quello che può ancora significare), elettronica, kraut, psichedelia. Si va dalle sperimentazioni noisy elettroniche di "Economy Travel" e "Bad Abit", al punk rock di "Cockfight", alla neo psichedelia di "Good Cheer", passando per dilatazioni post rock ("Good Lie", "The Lay of the Land" ). Lato D totalmente appannaggio della caleidoscopica "Shepard's Axe", quasi un disco a se, degno finale di questo lavoro. Insomma un doppio vinile pieno di sfaccettature e angoli in cui frugare, sorprese e cambi di registro. Un ascolto che richiede attenzione e tempo (80 minuti), sconsigliato a chi ricerca immediatezza ma, a mio avviso, una delle migliori uscite del 2018

