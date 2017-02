Un ex pugile. Un trio matematico all'angolo.

Suona il gong. Rantola sputando sentenze, incomprensibile ringhia come una belva dietro le sbarre. Loro all'angolo macinano libere strutture, mettono in pratica il teorema di Pitagora su elettrici voli pindarici, liberi nella struttura ma sempre perfettini nel loro abito da matematici con la matita nel taschino della camicia.

Lui ulula in mutande sotto una luna Blues coperta da riff chiusi fra i denti e una sezione ritmica metronomica. Lamenti e esplosioni di rabbia in un cieca elettricità emotiva , in una terra fra frustate Birthday Party e la poesia da sfasciacarrozze sputata in faccia dai Jesus Lizard.

Esplosioni di cieca furia e momenti di tenerezza fra un pugno nello stomaco e un sorriso con una rosa di sangue.

Nuovo blues metropolitano, insegne luminose , predicatori da strada, camerini e bottiglie a metà.

Pochi chiedono perchè lo fai, perche suoni questa musica?

Come accarezzare dopo lenti tentativi un ringhioso cane randagio.Forse puzzera , avrà le pulci ma dopo due carezze, ti guarda negli occhi e hai chiuso , sei suo. Rispondi.

