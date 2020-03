Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Artisti collegati: Patty Pravo «E io che l'ho chiamata "Patty Bravo" per anni e anni.. -.-»

Ma non si può avere tutto...

Canzoni pop per elettronica e canto tribale, le parole haiku svolazzanti, “e intanto si muove/e intanto è costante/creare sogni sui quali poi posarsi”....

Album del genere in Italia li han fatti solo Faust'O e i Chrisma...

“Ideogrammi non è un disco”, è un miracolo...

Com'è che dici in “Esiste una storia”, la traccia uno di “Ideogrammi” ?

Già, la voce? Quando hai capito che non devi affatto interpretare, ma solo porgere? Non che il tuo modo da Piaf/Bardot della canzone dei vecchi amanti fosse così male, anzi. Però quando le dee cantano lo fanno con un filo di voce..

Attitudine: presenza assenza e non pensiero.

Non sono neanche lontanamente le tue migliori interpretazioni, ma sottigliezze metafisiche, ritratti aerei che ti sfiorano...

Il dudududu di “Walk on the wild side”, quella canzone sulla pioggia dello zio Burt e poi l'eternità sbarazzina di “Oggi qui,domani la”...

Potrei spendere un miliardo di parole legate a un miliardo di ricordi. Ma in fondo è tutto nel tuo cognome: Strambelli, ovvero strambi ma belli...

Il passo sfiora appena la neve, una specie di “quasi assoluto” è in ogni gesto. L'atmosfera è bianca e irreale. Gli amici folli di gioia...

