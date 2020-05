Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

https://perturbed.bandcamp.com/album/common-eros quando ze inizià sta storia, el caro perturbà se ciamea "venere suicidi", rivoltando com un calset ła rete, go ricatà ła pagineta sora cołegada. El nostro caro irlandese ze fasinà da queła sfera industriałe che vortichea neła ricerca spasmodega de entropia. par la truze regałità e unquò ze el dì, vełudo metropołitan e morto d., sensa ło sbrodołio sanguinegho e racapriciante. Stonadure e toni scordadi, rumor sensa fonte e pulisia acustega, recordi microfoneghi e del bon Daniel Giovanese, caval sintiłante e smog. Na natura mutaforma, un rombo tonante e vortegoso, el fum deła pianura e le cime tempestade, omeni sensa umanidà.

Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy