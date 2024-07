Mi mancava tantissimo recensire obbrobri di canzoni sconosciute da Dio ed essere presa seriamente, perciò eccomi qua. Sono passati ormai 20 anni dall'Eurovision Song Contest 2004 e questa perla svizzera ma italianissima di Piero Esteriore andava proprio ripescata dalla buca profonda sotterranea di canzoni orrende dell'internet. La cosa che stupisce tanto non è tanto la sua partecipazione all'Eurovision ma il come abbia fatto ad arrivare prima nella selezione nazionale svizzera e rappresentare il paese intero; e se la versione studio della canzone fa vomitare, aspettate di sentire la versione live dell'ESC.

A marzo 2004 iniziano e continuano le selezioni dell'Eurosong svizzero per scegliere la canzone che avrebbe dovuto rappresentare lo stato all'ESC di quell'anno, in quella edizione partecipò anche Antonella Lafortezza che è stata ad Amici in non so che anno (verrò linciata ciaociccia); a mio avviso Antonella non sarà la cantante più talentuosa degli anni 2000 ma se Piero Esteriore e le Music ""Stars"" sono riusciti a classificarsi primi, lasciando Antonella alla sesta posizione, c'è qualcosa che non va.

Iniziando a giudicare questa "canzone", se così si puo chiamare, vorrei parlare della base super vuota, prodotta come se avesse dovuto diventare la sigla di una telenovela venezuelana per bambini, per niente coinvolgente, anzi oserei dire imbarazzante, così come lo è il testo, ma non siamo ancora arrivati al peggio! I vocals del signor Esteriore sono a dir poco irritanti e molesti, è stata una tortura soltanto doverla ascoltare tutta per recensirla, per non parlare dell'accento super maccheronico, e se vogliamo aggiungere qualcosa, le cantanti di sottofondo sono cosi tremende a cantare che sembra che le abbiano prese dalla strada e portate all'Eurovision per cantare nello stesso giorno, dalla loro svogliatezza nel performare, o forse è soltanto la totale assenza di talento.

Il motivo per cui ho voluto recensirla è perche non ho la minima idea di cosa recensire e scavando nei miei ricordi dell'Eurovision ho trovato questo orrore di musica. byebye da #LaPiùOdiataDiDeBaser