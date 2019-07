In nome di Syd Barrett ci rigiriamo nella tomba. Dovevano cambiare nome, il nome del gruppo, ma come si fa a scrivere quelle canzoni dopo "The Piper..."

Il qualunquismo di Waters è insopportabile, il menefreghismo di Gilmour è disgustoso, la passività di Wright è imperdonabile, la grettitudine di Mason è irrecuperabile: un bel gruppetto di invidiosetti, mediocri che non sopportano chi gli è naturalmente superiore. Un ammutinamento del Bounty all' armonia creando armonia di regime.

Un' accozzaglia di "suoni comuni" difficile da digerire, intendiamoci è un gran lavoro, bello, piacevole, tutto è perfetto per essere un veicolo che inquina come la plastica e come la plastica è difficile da smaltire. Infinocchia l' adolescenza e la prima giovinezza e l' effetto che produce quando si è capito il giochetto è lampante: si è creato un percorso involutivo e dalla vetta del primo mano a mano si è precipitati nella fogna della piramide: da una sana spremuta di arance, si è passati all' alcool, al rigurgito, al vomito e, quello che è peggio, a considerare. Loro "pensano" addirittura.

"A Saucerful..." viveva del riflesso del primo, "Ummagumma" sancisce l' incapacità degli altri membri a riprodurre musicalmente alcunché di mistico, "Atom..." è irritante con la sua pretenziosità classical-sinfonica a la moda, "Meddle" funge da riscaldamento per la frittatona indigesta: il "lato oscuro" è cibo precotto scaldato al microonde, tumore allo stomaco assicurato, la chemio te la paghi tu però, altro che raggi multicolori rimandati dal prisma, quella è la terapia del sistema...

"The dark side of the ass" by The Brown Moquette dovevano chiamarlo e chiamarsi, dove la macchia più marrone sul marrone vi lascio immaginare cos'è: l' altra "chiappa" del culo è puzzolente dove il subdolo volere della mayor è stato accondisceso e lo zerbino-moquette sono i nostri "musicisti" che si sono venduti l' Universo per un "tozzo di Luna". Tanto per rimanere in ambito selenitico è da affiancare all' allunaggio del '69, un doppio FAKE dunque.

Ma ripeto te lo senti easy quando ti tagli le unghie dei piedi, quando ti scaccoli, quando mangi la tua pizza all' ananas, quando sei impegnato in qualsiasi attività che impegna lo 0% di coinvolgimento emotivo, è quella la secca realtà: è come quando vedi una bellissima donna, perfetta, che risponde ai canoni di bellezza (imposti) alla perfezione ma quando ti avvicini non senti nulla, il vuoto, il freddo, non c'è nessuno in casa. È più eccitante farsi fare una pippa dalla mano di una morta.

Con Diogene e il suo lanternino qualcosa si scova: Syd, Nico, Tim Buckley, Drake, Ciampi, che hanno dato Carne e Sangue che fluttuano nell' impersonale generando una sofferenza cosciente che chiamiamo Amore. E come "Il Cinico" anche noi diciamo ai Floyd Pink quello che lui disse ad Alessandro Magno quando questi lo andò a trovare parandoglisi davanti e chiedendo se aveva bisogno di qualcosa, e quello: "Scostati dal Sole..."

L' ho amato e continuerò ad amarlo questo ellepì (e gli altri) per quel ricordo di incosciente gioventù che ti protegge e perdona tutto, ma perseverare è diabolico e un sano revisionismo non si nega a nessuno: ora ci vedo solo conformismo. Ma come si fa a parlare di "Money" quando stai dentro il sistema? Non sono bastati i Beatles?

La grandezza dei Pink Floyd è stata nel creare un sound che coinvolgeva più chakra. In quelle suite c' erano passaggi musicali di atmosfera, rock, melodici, ambient e cioè un ventaglio di variazioni che riuscivano a coinvolgere l' ascoltatore stimolando vari centri e creando un benessere equilibrato.

Ma è l' identificazione dell' inizio di un kitsch new age? Ma siamo sicuri che funzionano per liberare a nuove aperture o agiscono a creare soporiferi orizzonti, un sedato paradiso sonoro effimero? È il sorrisetto del Buddha o da psicofarmaco quello che esce dopo la fruizione nell' assenza di Barrett? È questa la truffa del "rock and roll"? "Con la tecnologia si potrebbe far credere alla gente qualsiasi cosa." Dunque voto sospeso, come la sensazione di vacuo che il disco mi trasmette.

Aut Syd Aut Nihil!