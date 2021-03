Tutansued seven, chissà dove, chissà perché...

E comunque, tanto per dire ancora qualcosa, traccia tre è il Syd più apatico, ma in versione opera al nero.

Un sostrato estenuante di nebbia e di blues. Costante implosione dove il brodo si allunga in un' epica del segno meno travestita da grande sonno.

Una manciata di ballate dalla dura scorza, scintille bianche nel cielo bianco. Esser fottuti è una specie di estasi. una faccenda di melodie disturbate in lenta deriva.

Brilla di una luce intermittente come un giocattolo marziano. Forse è il monolite degli smandrappati.

Qui a traccia sei si sfiora la trascendenza e la realtà -il solito ben assestato pugno nello stomaco- si trasfigura in qualcosa di irraccontabile.

Si può sbattere la bellezza oscura in faccia al mondo, così come se niente fosse?

Cleaning the Mirror

