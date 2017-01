Antologia è uno dei tre titoli che la RCA Italiana ha dedicato al gruppo Milanese,ma non è ovviamente della raccolta in sè che vorrei parlare quanto di questa fortunata collana che accompagna da sempre i nostri ascolti.Chi non possiede almeno un titolo Linea Tre nella propria collezione,dall'ascoltatore piu esperto a quello occasionale tutti abbiamo beneficiato del piccolo prezzo di vendita per scoprire cose nuove o semplicemente per avere giusto qualcosa di quel gruppo o di quel cantante.

Ha compiuto 40 anni Linea Tre,tremila lire appunto il primo prezzo di vendita,un catalogo sterminato che abbraccia tutti i generi,cantautori,gruppi,jazz,folk,cinema e classica,musica della tradizione,canzoni popolari e per bambini.Lp,Cassette ed inizialmente anche Stereo 8,arriverà a coprire anche l'avvento del digitale con una nuova veste grafica,ma nel nostro immaginario resta sempre il discone con l'etichetta verde e le tre strisce colorate;nei primi titoli anche una breve recensione a completare il tutto.

Non esiste una lista completa di quanto è stato pubblicato,spesso mi ritrovo in mano titoli di cui ignoravo l'esistenza,si tratta per lo piu di raccolte ma anche alcuni album completi,la qualità delle incisioni è buona ma cio che è davvero apprezzabile è il tentativo peraltro riuscito di rendere la musica accessibile a tutti.Altri seguiranno l'esempio,la fortunatissima Orizzonte (Emerson Lake e Palmer,Traffic) specializzata nei titoli originali,la serie Successo (Bee Gees,Gentle Giant),l'ottima Best Buy (Lou Reed,Ramones) ed altre ancora,tantissimi dischi che abbiamo comprato scambiato,condiviso e regalato.

Oggi riempiono i banchetti dei mercatini,spesso rovinati e scarabocchiati,talvolta sorprendentemente nuovi o sigillati.

Io li trovo ancora bellissimi,e tornando alla PFM inutile dire che il trittico Antologia,Prime Impressioni,Celebration fa ancora bella mostra di se nella mia seppur decimata collezione.



Quanti ricordi,cara vecchia Linea Tre

