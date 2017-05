1)

E colui che fa si che accadano le cose disse: prendete due teppisti, un ragazzino con l’istinto pop, un grafico coi controcoglioni, un predicatore di strada, un guru del caos…

2)

Ecco, per dire, stamattina ho preso una pillola per l’acciacco del momento e poco fa ho usato la cremina per il mal di schiena. Se a ste due cosucce aggiungete il cuore ballerino, le caviglie che fanno crack e l’ansia che va e viene, quel che si delinea è un pessimo quadro psicofisico. Eppure va tutto bene, i sogni viaggiano a mille all’ora e si direbbe, a giudicare dai sorrisi infilati nelle tasche, che io sia sempre più charmant.

Tutto questo per dire che, lontano come sono dagli anni giovani e dallo zero assoluto che da quegli anni spesso deriva, mi fa un po’ ridere scrivere una recensione sull’atto di nascita del punk. Non sarebbe meglio che mi occupassi di folk senza tempo o di quelle musiche bislacche molto più affini alla mia anima?

Oh si, forse sarebbe meglio. Solo che la musica nervosa continua ad eccitarmi come non mai. Tipo, posso ancora mettere una canzoncina punk e agitarmi come un’idiota. Che poi, non è solo questo... c’è dell’altro…

Molto altro.

3)

Io i punk li ho visti per la prima volta in treno, andando verso Parma per un concerto di Iggy Pop. Che allora noi giovanotti, appena passati dal progressive a una musica un tantinello più eccitante, eravamo inchiodati al quadriumvirato Morrison, Bowie, Reed, Pop.

Ecco si, i Punk li ho visti per la prima volta andando in treno verso Parma. E una di loro, una piuttosto bionda e piuttosto in carne, mi disse pure “bel ricciolone” e non vi nascondo che fu emozionante. Il concerto, ovviamente, fu fantastico. Tra l’altro, così a memoria, mi pare sia stato il primo dopo tanti anni senza musica dal vivo a causa dei casini politici dei settanta.

Ecco si, io i punk li ho visti andando in treno verso Parma e prima solo in tv come gli indiani e i cowboys.

Che noi allora eravamo ragazzotti di provincia, ancor irretiti da un imprinting molto partito comunista italiano e così, di primo acchito, vedendoli sui giornali o in tv, ci sembrava che non stesse bene vestirsi in quel modo. Inoltre, avendo solo in parte superato il mito della tecnica musicale, quel casino ci sembrava il contrario della musica. E lo era in un certo senso.

Insomma tutto questo per dire che, all’epoca, per i Sex Pistols noi non eravamo pronti. Peccato, visto che son stati, pur durando pochissimo, la migliore rock band di tutti i tempi.

4)

E perché la migliore rock band di tutti i tempi? Ecco, la leggenda dice che il loro irrompere improvviso diede l’impressione che si potesse ridiscutere ogni minimo gesto della nostra vita quotidiana., non proprio una cosa da niente.

Senza contare la musica, ovvero un rock’n’roll magro e sgraziato al servizio di una voce berciante che diceva fottetevi. Poi si sa, le cose non cambiano, ma questa è una cosa che impari più tardi.

5)

ll ghigno, la risata, la potenza delle parole...era tutto troppo...al punto che il passo successivo fu abbandonare il rock per l’arte e accontentarsi di una immagine pubblica limitata...tutto bene dal punto di vista estetico, anzi meglio... ma quella faccenda che si poteva ridiscutere tutto? Oh certo si poteva ancora, ma ognuno nella propria stanza.

6)

Poi certo, vi ho parlato di una leggenda, non è successo davvero.

7)

E comunque quel concerto di Iggy Pop risale al maggio del 1979...