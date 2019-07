Questa DeRecensione di Oneness è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/soul-basement/oneness/recensione

Considerati una delle realta' piu' importanti, a livello internazionale, della nuova scuola soul e jazz, i Soul Basement sono un gruppo nostrano che, per chissa' quale strana ragione, sono popolarissimi ovunque tranne che nel nostro paese. Ho scoperto il loro nuovo album dopo aver guardato il video del singolo su YouTube, e ne sono rimasto incantato. Un disco meraviglioso, in cui il jazz urbano di stile Blue Note si sposa perfettamente con sonorita' impegnate e conscious, un po' sullo stile Gil Scott-Heron, Curtis Mayfield, tanto per intenderci. Funk, R&B, Contemporary Jazz a valanga, e argomenti piuttosto profondi e riflessivi, danno vita a un album vario e divertente che mi sento davvero di consigliare. Buon ascolto!

