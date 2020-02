É tutto bianco oppure tutto nero.

Sei di destra o di sinistra, liberale o conservatore, intellettualoide o parli come mangi.

Viviamo il peggior periodo storico per poter scambiare le celebri chiacchiere da bar con qualcuno, siamo pronti a rivalutare la posizione di parenti e vicini di casa in nome della nostra posizione politica ed é quantomeno curioso non ricordare nemmeno più quando sia iniziata tutta questa merda.

Ed abbiamo pure scordato di essere tutte quante persone, ognuna diversa dalle altre, accomunate dal desiderio di felicità e divise unicamente dal percorso per provare anche solo ad accarezzarla.

Siamo tutti colpevoli di scarsa memoria, tutti tranne loro, gli Spanish Love Songs.

Attiva dal 2014, la combo losangelina si presenta al terzo appuntamento discografico con il piglio di chi é reduce dai buoni riscontri ottenuti col precedente lavoro (Schmaltz, 2018) e con ancora parecchi argomenti utili alla propria causa: mentre sullo sfondo i grandi temi d'attualità dividono e ci fanno sentire in dovere di prendere una posizione, gli Spanish Love Songs rimettono al proprio posto le piccole grandi battaglie che ognuno di noi deve combattere quotidianamente, suo malgrado, attraverso un insospettabile Midwest emo a tinte indie.

Non c'è ragione che tenga o che possa resistere messa di fronte alle debolezze latenti insite in chi ascolta, le dieci tracce di questo "Brave Faces Everyone" si propongono di non fare prigionieri e scegliere da quale parte stare non farà alcuna differenza.

"It won’t be this bleak forever" é la promessa del frontman Dylan Slocum ma non é il caso di farsi illusioni, il sarcasmo e le dissonanze fra titoli/testi e musiche sono capisaldi della cifra stilistica dei nostri, sta a noi maneggiarli con la dovuta perizia.

Abbandono, abusi, dipendenze, perdita e disillusione vengono messi sul piatto con un'onestà che spiazza e fa invidia, il tremore deciso nella voce di Slocum pennella gli episodi più significativi fra quelli comuni all'esperienza umana su di una tela ruvida, abrasiva, che cattura e trattiene i colori restituendo un'immagine d'insieme sgranata, attraverso le cui crepe trovare e riconoscere ogni espressione del disagio.

Se c'è una cosa che gli Spanish Love Songs ci insegnano, pur senza la pretesa di farci cadere dall'alto chi sa quale verità, é che essere sbagliati é fondamentalmente la norma.

Il branco non ci salverà. Nemmeno stavolta.