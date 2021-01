Sono tempi strani per H.P. Lovecraft: da un lato la sua popolarità ultimamente è molto cresciuta e il suo nome è diventato familiare presso una fascia di pubblico più vasta rispetto al passato quando se lo filavano in pochi come negli anni ‘70 in Italia. Anche se la sensazione è che l’interesse rimanga in qualche modo in superficie: i Miti di Cthulhu vengono oggi citati dagli appassionati di giochi di ruolo e giochi da tavolo ma magari i suoi racconti neanche vengono letti e il tutto si limita all’ identificare Lovecraft con un tentacolo. In questo modo l’estetica e il pensiero filosofico che stanno alla base dei Miti di Cthulhu vengono completamente dimenticati e messi in secondo piano. Dall’altro lato la sua figura è stata sacrificata e messa al rogo sull’altare del “politicamente corretto”. Ricordo come, all’indomani della strage compiuta da Gianluca Casseri, l’estremista di destra e appassionato di Tolkien e Lovecraft che uccise 2 senegalesi a Firenze nel 2011, su La Stampa Lovecraft venne bollato sbrigativamente da una giornalista come scrittore razzista. Il Solitario di Providence era, come tutti, figlio dei suoi tempi per cui certe sue posizioni vanno contestualizzate e oggi non sono più attuali. Sicuramente molte sue idee sono scomode per certa critica “buonista” (come il suo razzismo e il suo appoggio al fascismo) e, purtroppo, hanno portato ultimamente ad una campagna denigratoria nei suoi confronti tanto che è stata rimossa la sua statua dal premio del World Fantasy Award.

Lo scrittore di Providence sentiva la decadenza dei suoi tempi tanto che ammirava un testo come Il tramonto dell’occidente di Oswald Spengler. I Miti di Cthulhu in questo senso sono il simbolo della degenerazione della civiltà occidentale.

Alla fine Lovecraft è un autore complesso e contraddittorio. Come ben scrive il compianto politologo Giorgio Galli, nonostante Lovecraft si profesasse un materialista convinto, nella sua opera ritroviamo tematiche di tipo esoterico e “riemergono quelle antiche culture che sembravano accantonate.”

Ora anche in Italia è stata pubblicata (a cura della meritoria Providence Press) Io sono Providence, la sua monumentale biografia a cura di S.T. Joshi di cui è stato reso disponibile da poco il secondo volume (il terzo uscirà l’anno prossimo). In questo modo tutti potranno farsi un’idea del suo personaggio senza farsi condizionare dalle varie interpretazioni. Vengono qui analizzati gli anni dal 1920 al 1928, un periodo cruciale in cui morì la madre, si sposò con Sonia Greene e si trasferì a New York dove passava le nottate con gli amici, fatto che contraddice in parte il mito del cosiddetto Solitario di Providence con cui viene identificato. Il matrimonio naufragò ufficialmente per motivi economici (fu infruttuosa la sua ricerca di un lavoro) anche se in realtà traspare (dalle dichiarazioni della moglie) come Lovecraft non fosse portato per la vita di coppia. Fu allora che iniziò a confrontarsi con il mondo delle riviste pulp come la celebre Weird Tales. La morte della madre fu una vera e propria liberazione in quanto lo aveva oppresso e limitato in tutti i modi. A New York Lovecraft si confronterà con la realtà pazzesca della metropoli e proverà sgomento al brulicare degli immigrati stranieri. Ma sicuramente il confronto con gli orrori del mondo moderno saranno uno stimolo per la sua creatività. Ne emerge una figura di grande spessore, un letterato che, a dispetto delle sue convinzioni, ha dei punti di contatto con il “modernismo” (anche se detestava cordialmente T.S. Eliot e James Joyce) ma anche con l’arte moderna (come il Surrealismo) che pure non gli piaceva. Dopo l’esilio newyorchese nel 1926 tornò infine nella sua amata Providence.

L’edizione italiana è a cura di Giacomo Ortolani mentre la bibliografia è di Pietro Guarriello, uno dei più grandi esperti di Lovecraft in Italia. Disponibile sul sito della Providence Press: http://www.providencepress.it/it/.

S.T. Joshi, Io sono Providence: La vita ai tempi di H.P. Lovecraft, vol.2: 1920-1928, Trad. Schifano, Baldini, Providence Press, pp. 560, euro 29,00.