"Non ti ricordi niente? Bene io l'avevo già visto la mattina nella hall dell'albergo... LUI mi ha guardata mentre passava di sfuggita solo un'occhiata...

"A volte solo un'occhiata, basta solo quella, per porre fine a tutto" impermanenza delle certezze della vita....

Ma è una recita? No, è un sogno! Nei sogni c'è la vita, la vita di tutti!!!

La parte onirica del film è fondamentale per interpretarlo e come tutti i film geniali, va visto più volte. Tanti e tali sono i simbolismi, gli archetipi, l'occulto e le parafilie che solo in un sogno possono incastrarsi.

Tutto comincia con una bella coppia che si prepara per una festa, una vita agiata, una figlia piccola, una casa bellissima! Deja Vu.

Bill e Alice Harford prima di tutto sono (apparentemente) complici aperti, frequentano feste esclusive! Arrivati al party si dividono subito. Tutti e due flirtano separatamente con altre persone come se nulla fosse. Si può vivere un rapporto di coppia così nella realtà? Certo, purché si torni a casa insieme e non come in "Tempesta di Ghiaccio di Ang Lee" con le chiavi della macchina di chissà chi. Deja Vu.

Anche New York, come la coppia, è (apparentemente) New York, ma non lo è, anche se vestita a festa per Natale! La città che non dorme mai è sopita e priva di ritmo per tutto il film, come a teatro. Scene di cartone che dietro nascondono le quinte! Cosa c'è che non va in questo matrimonio? Cosa deve confidare al marito Nicole fumata e ubriaca?

Un tradimento, anche quello sognato ma dirompente nella mente di Bill! Stop. Guardiamola in tutto il suo splendore

(Questa scena, magistrale, segnerà poi l'inizio della decadenza di Nicole Kidman, eccezione fatta per il bellissimo Dogville di Lars Von Trier del 2003)

In quattro minuti e trenta secondi la donna fa crollare, nel compiaciuto Dottor Bill, tutte le sue certezze, mettendo in atto uno dei modi più sottili di tradire delle donne, con la MENTE. Alice è turbata dalla serata, lui ha dovuto risolvere una questione, l'ha lasciata sola per troppo tempo con uno spasimante ed è cattiva, cinica, autocompiaciuta. Vuole ferirlo profondamente e ci riesce.

Proprio come in un sogno Bill esce di casa per lavoro e vive mille avventure e disavventure che lo riportano e riconsegnano fedele e più innamorato di prima alla moglie. Del resto la parola d'ordine per entrare nella festa esclusiva ad alto contenuto erotico è proprio "Fidelio"! Ciò che impressiona di tutto il film è anche lo "smarrimento" dell'ecezionale Tom Cruise, si muove lento, come se avesse ricevuto un colpo di pistola... la sua vita non sarà più quella di prima.

Cambiamo scena...il mio pragmatismo mi impone di riportare tutto alla realtà in merito al "tradimento mentale delle donne"!

Bar in piccolo centro, una donna e suo marito con amici. Un cane lupo continua ad andare da lei mentre il marito le accarezza sensualmente le gambe. Hanno appena fatto l'amore e le endorfine sono ancora in circolo. Il cane lupo è collegato ad un guinzaglio saldamente tenuto da una bellissima mano. Lei alza gli occhi e davanti e c'è uno dei giovani uomini più belli che abbia mai visto. Lui la osserva e guarda quella mano che le accarezza le gambe. La scena diventa altamente erotica. Lei si alza e va in bagno, nella sua mente vorrebbe essere seguita. Quella donna (sempre nella sua mente) se fosse stata presa per mano da quel giovane lo avrebbe seguito.

Dopo poco tempo, una sera, contrariamente ad Alice quella donna è sola ed ubriaca, rivede quel giovane, si riconoscono parlano per mezz'ora ma ha le mani occupate dalle chiavi di casa torna lusingata e sollevata per il mancato, immenso pericolo. (Santa Subito). Scrivo il finale per i tanti uomini e donne innamorati in questo luogo!

Un anno e mezzo di riprese, scene fatte e rifatte. Un incubo per la coppia Kidman/Cruse che si separa. Kubrick muore, prima del successo. Prima che il film venga veramente capito.

Eyes Wide Shut (già il titolo una contraddizione) va a scomporre e ricomporre l'istituzione più a rischio in questo momento IL MATRIMONIO