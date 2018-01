Londra, Alexandra palace, primavera 1967...

Il concerto dei Floyd, causa bizze di Syd, termina prima del previsto...l'organo di Rick Wright e la batteria di Nick Mason sono una tentazione troppo forte...

Così, tre giovanotti salgono sul palco e si impossessano degli strumenti. Mancherebbe la chitarra, ma non c'è problema: uno dei tre se l'è portata da casa.

I giovanotti improvvisano una jam di una ventina di minuti...e “spaccano”...

Qualche mese dopo sono a Abbey Road...

Stelle annunciate?

__________________________________________

In realtà a essere luminose son solo le premesse...

Che i giovanotti, pur frequentando a più riprese Abbey Road, pubblicheranno solo un quarantacinque giri.

E dovranno passare quasi trent'anni per poter ascoltare, con la pubblicazione di “Petals from a sun flower”, il resto del materiale.

________________________________________

Meglio tardi che mai, che “Petals from a sunflower” è un piccolo gioiello.

Cesellato, delicatissimo, intarsiato, rifrangente.

Con un suono ( e quindi un mondo) “educatamente bizzarro” dove, tra ingenuità ed eleganza, il pop s'abbevera alla fonte di una dolce Arcadia psichedelica.

E almeno quattro brani da antologia flower sunshine definitiva...

“So much love to give you”, un folk pop irreale addizionato di coretti macabro/zuccherini...

“Monday morning”, uno spigliato e luminoso inno pop tagliato in due da un inaspettato ed espansivo organo floydiano.

“Sitting on a blunestone”, il grande capolavoro del disco, due minuti e trentanove di assoluta estasi, tra raga, purezza folkie e qualcosa che non so dire...

“Saturn 1968”, ovvero la California in preda a uno strano sogno vittoriano.

Serve altro? Se si, ci sono anche filastrocche, organi sbuffanti, tentativi (non sempre riusciti) di rifare i Love di “Forever changes” e, ovviamente, dolcissime caramelline psicopop..

E comunque per farsi una idea del disco basta guardare la copertina...

Aloha...