Disco trovato un paio d'anni fa al mercatino dell'usato... (Fiera del Disco di Francavilla al Mare) ma come dice qualcuno, a volte sono i dischi a trovare te.

The other life of Jim Jarmusch... The Del-Byzanteens, geniale progetto del film-maker prima che si dedicasse al cinema.

Inquadrati, forse più geograficamente, nella nidiata No Wave ma più convenzionali rispetto alle dissonanze caratterizzanti i "terroristi" della Lower East Side di Manhattan.

Suoni trasversali alle cose che in quel periodo (1982) agitavano gli USA (Pere Ubu, Polyrock, Talking Heads, The B-52's, Bush Tetras) e in parte UK, io ci ho trovato tracce di 23 Skidoo e della psychedelia sghemba di Matt ("Burning Blue Soul") Johnson.

Unico album prodotto, oltre a due singoli dello stesso periodo, "Lies To Live By" è un contenitore di sperimentalismi esotici, tribalismi etno, vibrazioni funky e creatività pericolosamente post-punk.

Peccato per l'oblio discografico, da oltre 30 anni mai ristampati in nessuna forma (solo una "comparsata" nella raccolta New York Noise Vol. 2 della benemerita Soul Jazz Records).