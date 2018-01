Per Joe Boyd i Tomorrow furono il simbolo e l'apice dei sessanta.

Al punto che il suo libro di ricordi si intitola “Le biciclette bianche”.

___________________________________

E' che il primo luglio sessantasette, a mezzo della notte, i nostri “spaccarono” l'Ufo, ovvero il tempio della psichedelia inglese.

”Perché -Joe Boyd dixit uno- quando attaccarono “My white bycicle”, mai avevano suonato in modo così potente”

“Perché -Joe Boyd dixit due- a un certo punto Skip dei Pretty Things si mise alla batteria e Twink (il vero batterista dei Tomorrow) prese il microfono e saltò in mezzo al pubblico”

“Perché -Joe Boyd dixit tre- il modo di suonare di Steve Howe (il chitarrista) si spostò a un altro livello di intensità”

“Perché -Joe Boyd dixit quattro- Twink si mise a strisciare per terra per poi abbracciare il pubblico e urlare “REVOLUTION REVOLUTION !!!!!!!!!!!”

_______________________________________

Un normale concerto rock? Non proprio.

In quei giorni, infatti, John Hopkins, gestore dell'Ufo insieme a Boyd e uno dei più brillanti distillatori di sogni dell'epoca, era in carcere.

E l'incredibile livello di eccitazione di quel concerto era in gran parte dovuto a uno spontaneo corteo di protesta notturno che si era appena concluso sotto la sede di “News of the world”, uno squallido giornaletto scandalistico che aveva proprio in Hopkins uno dei propri bersagli.

Tornati all'Ufo verso le quattro di mattina, le energie accumulate nella notte presero infine la forma di un evento destinato a rimanere nel ricordo di molti.

Che in quegli anni “si credeva davvero -Joe Boyd dixit cinque- che, quando la musica cambia, tremano le mura della città.”

E, chissà, magari durante quel concerto forse, un pochino, han tremato davvero

________________________________________

Stando ai racconti (non solo di Boyd), i Tomorrow erano personcine assai lontane da qualsivoglia atteggiamento da star e, soprattutto nella coppia Twink, Wood, vivevano una sincera identificazione con lo spirito dell'epoca.

Prima di diventare tali, prima cioè di diventare i Tomorrow, erano dispersi in una miriade di gruppi e gruppuscoli dediti a un favoloso e primigenio errebi/soul/beat...

Ovvero il sottobosco, il brodo di coltura, il babbo e la mamma di ogni suono a venire.

D'altronde quella, dove vai vai e dove sei sei, è una delle epoche musicali più eccitanti di sempre.

E, ancora oggi, ascoltare i quarantacinque garage americani o quelli beat inglesi, ti da l'impressione che il rock sia quello.

Quello e basta, Quello e non altro.

Sarà l'energia giovane e ancora (dio mio!!!) stupita di se stessa, sarà che quello è il suono della prima volta.

Del resto anche i quarantacinque delle varie ragioni sociali pre Tomorrow (Fairies, Fou+1. Siyndicats, In the Crowd) non fanno eccezione.

Comunque, quando erano ancora In The Crowd, furono notati da Boyd...

“Però ragazzi dovete cambiare nome, In The Crowd suona troppo mod”

E così, con i Floyd barrettiani finiti A Top of the Pops, i nostri divennero i nuovi protagonisti dell'Ufo.

______________________________________________

Le cose però a quel punto erano cambiate.

E fu ancora un suono nuovo, ancora la prima volta, ma con in più un'originalità assoluta. Non errebi e cose del genere. Ma pop esoterico, trascendenza e scorribande di ogni tipo.

Ma come avvenne tutto ciò?

Secondo le sacre scritture fu una faccenda di aria truccata, di fermenti esplosivi e utopistici, di trucchetti da studio, di produttori alchimisti, di acido ritorno all'infanzia...

Poi, certo, anche la cara, vecchia eccentricità inglese c'entrava qualcosa.

______________________________________________

E quindi, gran dio della prima volta, tu che sai creare l'incanto e la febbre...

Dammi...

Dammi...

Dammi (1) un suono acido, un gran tiro, il campanello della bici...

E nastri al contrario, riff assassini di chitarra e qualche favolosa incoerenza qua e la...

E dammi (2)una marcetta alla Macca magari con deragliamento finale...

Poi (3) un sitar e eccitazione alle stelle e un sacco di cose che succedono che poi come farò a raccontarle tutte?

E (4) un'altra marcetta che mica ci prenderemo troppo sul serio...

E (5) “revolution is my girl friend “, fa conto un bell riff e interludi alla bonzo doo daa, e coretti stonati e breve caos e poi parte la canzone, e poi di nuovo caos comprensivo di frammento rococò...e non è passato che un minuto eppure mi son già perso

Poi (6) mica vorrai farmi mancare il celebre effetto carillon psichedelico (un'amica della zia Marta ne ha duecento di carillon e manco quando li fa funzionare tutti succede quel che succede qui)...

E infine (7 e 8 e chi più ne ha più ne metta) spari e petardi e la pianola e il circo...insomma tutto...

Fai che arrivi col fiatone oppure fa che mi fermi e riascolti

Che ogni track è un piccolo mondo perfetto e incasinato...

______________________________________

Ah, nel nostro caso, l'alchimista del suono rispondeva al nome di Mark Wirtz.

Uno che nei ritagli di tempo, componeva e registrava frammenti di un'opera pop piuttosto strana e visionaria.

Una cosuccia orchestrale e zuccherina tra il magico e l'inascoltabile, con una trama tra Dostoevskij e la più ingenua delle fiabe.

Un sogno, più che altro...

Ne venne fuori solo una manciata di quarantacinque, il primo dei quali non avrebbe dovuto nemmeno essere pubblicato (troppo, troppo strano).

Ma l'acetato finì nelle mani di John Peel che cominciò a trasmetterlo a ripetizione, costringendo, a quel punto, quelli della casa discografica a farlo uscire.

Ebbe un'enorme successo, finendo al secondo posto delle classifiche inglesi. La voce era quella di Keith West, il cantante dei nostri...

Ecco, anche un po' di quel mondo zuccherino è finito in questo primo e unico album dei Tomorrow, secondo, a mio parere, solo a quella faccenda del pifferaio alle porte dell'alba.

Aloha...

_______________________________________

Ps: Joey Boyd è stato uno dei più grandi produttori di sempre. E per provarlo credo che i nomi di Nick Drake, Pink Floyd, John Martin, Fairport Convention, Incredible String Band possano bastare.