Qualcuno mi sputerà in faccia, ma in questa compilation c'è il meglio della Gran Bretagna di questo 2019, e forse, del prossimo futuro.

Speedy Wunderground è una label davvero giovane che sforna solo singoli (ed in un unico caso il magnifico EP degli Squid) e tra il 2018/2019 le uscite sono state davvero grandiose.



Qualcuno avrà già ascoltato qualcosa o perlomeno sentito parlare di alcuni di questi nomi.



Per mettervi l'acquolina o prosciugare ogni vostra erezione farò un track by track al buio:

_L'incubo spoken word a cavallo tra post-punk/rock/hardcore con ottoni.

_la super-girl art-rock tra st.vincent e jenny hval che suona come dei moderni Wire.

_la traccia dance-funk sbarazzina.

_MES rivive costantemente senza soluzione di blocco.

_Un punk funk sgolato con interludio dream tra Talking Heads e Roxy Music.

_Il pezzo Perubesco con esplosione hardcore finale.

_il pezzo brit scintillante e sognante, non banale.

_la cavalcata psych-kraut-punk.



Non è ancora ufficialmente uscito ma nel sito della label c'é la possibilità di ascoltare le canzoni.

https://www.speedywunderground.com/shop/compilations



Buon divertimento.