Da sempre tra i miei artisti preferiti non solo in ambito metalloso; i canadesi Voivod meritano un enorme rispetto per la coerenza, la dedizione che hanno dimostrato nella loro infinita carriera iniziata nei primi anni ottanta nella gelida provincia del Quebec; e che ancora procede ad oggi. Thrash Metal in continua evoluzione senza mai indugiare; nessuna concessione commerciale. Mai e poi mai.

Negatron è il nono disco, uscito sul finire del 1995 in un momento non particolarmente idilliaco. Infatti lo storico cantante Snake ha da poco lasciato in malo modo il gruppo; sono stati anche scaricati dalla casa discografica "MCA Records". Sono sull'orlo del nero baratro, ad un solo passo dal mettere la parola fine ad una parabola creativa fino ad allora intensa e micidiale. Ma Piggy ed Away, i due membri fondatori, non si arrendono al fato avverso; vogliono ripartire e lo fanno ingaggiando il quasi sconosciuto cantante e bassista Eric Forrest.

Il disco che ne viene fuori è figlio dell'inquietudine del momento; un lavoro pesante che abbandona le sfuriate Progressive - Psichedeliche dei due album precedenti. Un parziale ritorno al viscerale sound degli inizi, sommando a ciò rocciose partiture industriali. La produzione ed i suoni di tutti gli strumenti rendono i brani allucinanti, terrificanti nel loro sviluppo; una smisurata potenza da lasciare annichiliti durante l'ascolto.

Canzoni tremende, ossessive; una nuova sfida che viene ancora una volta vinta. Fanno paura i Voivod già dall'iniziale ed apocalittica "Insect" e nelle successive "Nanoman" e "Negatron". Una macchina assassina, disumana, psicotica.

Come termine di paragone possono senza dubbio alcuno ricordare un balordo incrocio tra il Thrash cibernetico dei Fear Factory (che nello stesso anno pubblicano la Bibbia assoluta del genere titolata "Demanufacture") ed il Groove Metal dei Pantera di "Far Beyond Driven".

Si spingeranno ancora oltre, ancora più avanti con il successivo "Phobos".

La subdola audacia di una scelta; il coraggio di essere i Voivod!!!...COSMIC CONSPIRACY...

Ad Maiora.