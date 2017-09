C'è qualcosa di profondo che può turbare l'ascolto del secondo lavoro dei Washer: la chitarra. Madonna, quella maledettissima chitarra; però affascina. Se vi dicessi che questo disco naviga allegro tra garage rock, i Nirvana canonici e post-hardcorella? So che penseresti a chitarre cicciose, loudness vertiginosi e sfregamenti delle membrane craniche; niente di tutto ciò.

La chitarra è crunchy e sottomessa alla voce, la voce. Basso e batteria restano quieti appena sotto le chitarre; però affascina. Senti gli sgolamenti di Cobain sopra la versione del rock 'n roll di J Mascis. Gli Husker Du senza ardore e gli Helmet diluiti in acqua. Gli Slint senza Albini e Albini squatter newyorchese. Malkmus sobrio e i Built to Spill molli.

Ci piace, ci piace tantissimo, come non potrebbe? Affascina. Ma belli miei: io posso accettare le chitarre così ma a questo punto è questione di produzione, e forse forse ciò che penso sia sbagliato è totalmente corretto.