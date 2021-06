In settimana mi bucano.

-(E ‘sti cazzi?)



Dal canto mio comincio ad aver voglia di infradito, palme, sabbia, ghiaccioli al limone e puzza di crema solare.

Non mi succedeva dai primi anni novanta.

Disco funk dall’Olanda, con mezza puntata di Far West, un paio di episodi sci-fi dub, un piano sequenza in discoteca nell'ultimo episodio, e sette punte di psichedelia per tutta la stagione.

Per il resto: “worldbeat” e “world groove”.

Qualsiasi cosa significhino.

Che tanto non è roba mia: io l’ho seguito solo per sublimare freudianamente i culi in acqua.