Generi: Noise-Rock, Psichedelia



DeRango™: 25.00, Commenti: 12, Visite: 227 Voti: 7, Media: 4.71

Campioni audio: Chiudi Aggiungi

Opere collegate: Bufo Alvarius, Amen 29:15

Artisti collegati: Bardo Pond «Pezzi grossi della psichedelia degli anni 90 (e non solo) con all'attivo almeno due tripponi-capolavoro come bufo alvarius e amanita; per non citare il progetto hash jar tempo in collaborazione con montgomery. non immediatissimi nella loro miscela di stoner-space-psich-drone ma una volta compresi non li molli più!»