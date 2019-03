Libreria COOP. Da anni attendo un libro di poesia botanica o botanica poetica. Che io l'abbia trovato?Apro, sfoglio...uhm, non proprio.

Qualcosa però porto a casa. Cosa? Codesta informazione: pare vi siano insetti che passano tutta la notte all'interno di un fiore dopo essere rimasti intrappolati nel momento in cui esso, a sera, si chiude. Che vuol dire? Niente...

In ogni caso questo disco comincia con una melodia a pile scariche, di quelle che piacciono a noi smandrappati. Si prosegue con un acquerello folk, l'Incredible string band in un giardino d'infanzia, fate conto

Traccia tre invece son due passi in Arcadia. Traccia quattro una specie di orchestra pinguina virata folk...

E comunque basta col track by track. Meglio descrivere il vecchio negozio di giocattoli musicali. Venghino siori e siore...

Si entra dalla porta, savasandir, ma si è subito risucchiati dal disegno d'antan di una scatola di biscotti che profuma di cantina e di primavera. Poi da una giostrina arrivano piccole epifanie da infilare nelle tasche e infantili melodie da due soldi. Del resto non occorre conoscere il valore del denaro per sapere che le monetine tintinnano.

Ma il bello è che il tutto è appena appena stonato, ovvero roba per noi bimbi acid folk. Se poi l'appena appena è addirittura un quasi niente ci si perde con gioia in un bicchiere d'acqua.

Caffè della rocca.

Prosecchino a mezzogiorno. Il giornale parla dell'analista sensoriale, argomento assai adatto alle mie fantasticherie in leggerezza,

Ecco, si dice che l'analista sensoriale senta in ogni cosa un piccolo fiore. Si dice anche che in ogni fiore vibri una piccola musica. Non è esoterismo è grammatica, ritmo, farfalla che si posa. Ebbene allora, a me, da buon musicofilo sensoriale quale sono, è venuto da pensare a questo disco. La radio passa Biagio Antonacci, non proprio roba da musicofili. Le fanciulle però sono belle

Ah, non so se vi ho detto che pare vi siano insetti che passano tutta la notte all'interno di un fiore dopo essere rimasti intrappolati nel momento in cui esso, a sera, si chiude. Si forse ve l'ho detto, Stop, allora.