Chi è Wes Borland? La mente di questo progetto partito come supergruppo con nomi come Joshua Eustis, Josh Freese e Danny Lohner ma anche chitarrista e co-fondatore dei discussisimi Limp Bizkit. Tralasciando questi ultimi riguardo i quali si può affermare che molto devono al suddetto e che talvolta lui sembra voler rinnegare come dimostra in alcune dichiarazioni, concentriamoci su questo loro secondo album (escludendo un album di cover) composto quasi interamente da Wes, quasi in solitaria in studio data la dipartita dei sopracitati e impegnato in veste di polistrumentista nonchè cantante.

Se il precedente "Cruel Melody" era già un ottimo album con questo lavoro, datato ormai 2013, lo stile della band si affina. Vengono messe da parte le velate influenze che rimandavano ai Nine Inch Nails così come ad un certo tipo di rock elettronico e la creatura sembra di godere di un proprio trademark, uno stile che rende questo album un episodio a sé in cui troviamo un miscuglio di rock, industrial dalle atmosfere quasi new wave con annesse sperimentazioni varie, talvolta dalle influenze tribali, condito dall' ottima prova vocale di Wes il quale, pur non godendo di grandissima tecnica, si diletta in uno stile abbastanza personale e schizofrenico che ben si amalgama con tutto il resto. Si passa da pezzi più diretti sopratutto nella prima parte come ad esempio “How to look naked” e “We light up” a momenti più riflessivi come nella coda del disco e nella titletrack, andando a formare un atmosfera discendente ma sempre oscura man mano che passa il minutaggio, il tutto con un filo logico che completa un album inspirato che richiede più ascolti per essere apprezzato rendendo ciò anche il suo pregio, ad ogni ascolto troveremo un dettaglio nuovo in questo viaggio nella psiche.

A seguirlo cronologicamente ci sarà il successivo e interessante “Lotus Island” che cambia di nuovo le carte in tavola a livello stilistico, lasciandoci da anni in attesa di buone nuove da questo musicista che a mio avviso dovrebbe continuare a dedicarsi a questo progetto.