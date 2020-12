Albin Julius è indubbiamente un personaggio senza compromessi. Con la sua creatura Der Blutharsch è stato la figura di riferimento della scena martial-industrial. All’epoca era molto appassionato all’iconografia degli anni ‘20 e ‘30 che ha pesantemente utilizzato in tutti i suoi dischi. Gli album dei Butharsch erano caratterizzati da un suono unico, oscuro e sporco, un post industriale apocalittico e marziale che faceva largo uso di campionamenti orchestrali. Alcuni suoi lavori come, in particolare, “Der sieg des lichtes ist des lebens heil”, sono una vera e propria apologia del nazismo. Io stesso so per certo di naziskin che ascoltavano la musica dei Blutharsch. D’altra parte stiamo vivendo in un periodo storico in cui c’è una sorta di revival del pensiero e della cultura della destra radicale. Basta vedere le associazioni (come quelle che organizzano incontri di lotta Muay Thai) che esistono in Italia. In un certo senso i Blutharsch non hanno fatto altro che anticipare alcune tendenze oggi molto in voga. Tutto questo è un peccato e rischia di lasciare passare in second’ordine la musica. Il talento di Albin Julius è innegabile come si può ascoltare nelle 2 collaborazioni con i Death In June “Take Care And Control” e “Operation Hummingbird” in cui il suo contributo è stato decisivo.

Ma poi è cambiato qualcosa nella mente di Albin Julius. Ha abbandonato l’epica e l’estetica guerrafondaia, ha allungato il nome in Der Blutharsch And The Infinite Church OF The Leading Hand e si è consacrato al culto dei 13Th Floor Elevators e dei funghi allucinogeni. In realtà il cambiamento era già ben avvertibile nel disco “The Philosopher’s Stone”, uscito nel 2007. In questo lavoro rimane sempre riconoscibile il marchio di fabbrica dei Blutharsch fatto da un sound marziale e compatto senza fronzoli e molto efficace, energetico e crucco. Insomma per intenderci la forma rimane inalterata ma cambia la sostanza dei suoni che diventano decisamente più rock. È un disco liquido, le sonorità sono espanse e sembra che sia stato suonato sotto l’effetto dell’LSD. Vengono in mente gli Amon Düül II di “Phallus Dei” (il Cazzo di Dio) non tanto a livello di somiglianza musicale ma sicuramente nello spirito. Come d’abitudine le tracce non hanno titolo. La parte iniziale è dirompente nel suo incedere. La voce di Marthynna è invasata mentre la chitarra di Jorg B. è acida al punto giusto. Nella parte centrale la musica diventa meno deflagrante. La traccia finale di oltre 20 minuti è un puro delirio dove svetta il violino dell’ospite Matt Howden. Sembra di ascoltare la musica di una comune di sballati che hanno esagerato con le droghe. Questo è il punto di inizio della seconda fase dei Blutharsch. Da qui in avanti le cose non saranno più le stesse anche se ogni tanto il vizio ricomapre come sulla copertina di “Sucht & Ordnung” raffigurante un omino stilizzato con la croce celtica mentre suona un tamburo.

Consigliato ai viaggiatori mentali, agli amanti del rock acido e delle visioni fantasmagoriche. Al di là di tutto loro sono bravi e sanno suonare.

Disponibile su Bandcamp: https://derblutharsch.bandcamp.com/album/the-philosophers-stone.