C'è una cosa che sfugge a chi è onnivoro, spasmodico e gargantuescamente famelico di musica. Non musica intesa con il fissarsi con una band, o con una genere, ma la continua ricerca enciclopedica e capillare di ogni singolo anfratto di buco di culo del mondo in cui qualcuno ha espulso musica con una scureggia.

Ecco in questo inseguire la tartaruga di Achille cedo dei pezzi, a volte contemporanei e a volte datati: è questo il caso del primo singolo dei Flipper che è n'altro po' seminale.



Love Canal è na catarsi pachidermica di rumore e ipnosi viscerale, i tre feedback dell'intro sfrigolano le gonadi con piacere immenso.

Ha Ha Ha è la genesi (quasi) totale di quel che Pixies e Nirvana hanno dato alla musica: parodistica, sbilenca e al contempo con il suo equilibrio melodico.

Generic avrà altre vette come queste (Sex Bomb, Life is Cheap, Ever), ma come questi due pezzi, i Flipper mai.