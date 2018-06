Punti di forza e lacune:

I dieci brani elencati sono il meglio dell’album, purgati di tutti i riempitivi, delle intuizioni minori, quelle non ben sviluppate non credo per fretta ma piuttosto per frustrazione di qualcuno degli strumentisti; e poi degli accenni di musica concreta, degli schizzetti iper beatlesiani… di tutto ciò che è magari buono ma non memorabile.

Giudizio personale ovviamente… ciascuno vi potrà trovare omissioni, dimenticanze o sovrastime. L’opera effettiva è suddivisa in ventitré titoli per oltre novantaquattro minuti: in quest’ambito per certuni i siparietti vaudeville “Chukoo Cocoon” e “Counting Out Time” risulteranno irresistibili, mentre altri potrebbero avvertire come superflua a questo contesto la ripresa di “The Light Dies Down on Broadway” e magari optare su qualcosa estratto da “The Colony of Slippermen” (“The Raven”?) in sua vece. Eccetera eccetera: ma per i miei gusti il succo più dolce e sapido dell’Agnello è contenuto in queste dieci pagine.

Certo in questo modo il lavoro perde il filo conduttore e il fascino del Concept, la grandiosità dell’Opera Somma, però si ricompatta per il bene della Musica attraverso la messa in luce definitiva delle sue tante perle motiviche, dei suoi momenti autenticamente ispirati che in questa forma ricompattata si susseguono a stretta cadenza, qualificando il disco come il migliore in assoluto di carriera (del resto vi è parecchia gente che pensa comunque che lo sia, prolissità e riempitivi compresi).

Vertici dell’album:

Strutturato e compresso così, il disco è quasi tutto al vertice… ogni singolo episodio contenendo rimarchevoli e aggancianti pagine di peculiare talento genesisiano a cominciare dall’assolvente, brillante cadenza pianistica a mani sovrapposte e alternate, intente a staccare serratissimi bicordi, che inaugura l’incipit “The Lamb…”. Legioni di pianisti in erba si sono esercitati nel replicarla scoprendo che, come succede di norma per le invenzioni musicali di Tony Banks, le difficoltà tecniche sono presenti ma non illimitate, niente di insormontabile anche a livello dilettantesco ed addirittura elementari nel caso di una preparazione accademica, o comunque consistente.

Il genio di questo scorbutico, ma impagabile tastierista rock è diverso da quello degli Emerson e dei Wakeman: ciò che lo eleva ai massimi meriti è il talento compositivo e la capacità di creare forti suggestioni romantiche, in special modo attraverso pagine pianistiche ispirate come questa (e replicate più in là con eguale se non maggiore fascino su “Anyway”, “The Lamia”, “Carpet Crawlers”, a loro volta intuizioni di struggente efficacia sullo strumento a coda).

Riguardo il Banks organista e sintetista, come noto “In the Cage” è al proposito un vero suo festival, farcito com’è di straripanti assoli di antidiluviano, impagabile sintetizzatore monofonico ARP Pro Soloist in alternanza col serrato galoppo di vecchio e inarrivabile organo Hammond, nelle porzioni di accompagnamento alle lancinanti invocazioni di uno scatenato Gabriel.

Il quale canta benissimo, niente da dire: grande interprete, bellissimo timbro, grandissima varietà e lodevole convinzione. Cantava bene già a vent’anni sul primo album dei nostri, qui è eccezionale.

Il resto:

Nell’autentico “The Lamb…” l’assoluta qualità di parecchi suoi passaggi si ritrova parzialmente compromessa, primariamente dall’eccessivo fardello arrecato dalla verbosa, astrusa avventura di Rael, ma poi anche dal vistoso passo indietro qualitativo (rispetto al precedente “Selling England by the Pound”) in termini di tracking, suono e produzione, nonché infine dalla discreta latitanza di un chitarrista non del tutto a fuoco sul progetto.

I dischi dei Genesis non sono certo passati alla storia per le loro qualità di suono, sia “Nursery Crime” che “Foxtrot”, pur con tutti i loro meriti, avevano denunciato limitata pulizia e intelligibilità fra i vari strumenti. La chitarra di Hackett in special modo risultava sacrificata e asfittica a causa del suo suono inscatolato e poco risonante. Su “Selling…” magicamente tutto era andato a posto e Steve veniva fuori da padreterno, col suo corredo di distorsori, pedali del volume, flanger, echi e riverberi a rendere i guizzi solistici del suo strumento nella maniera più sublime.

Qui è diverso: le sue idee, pur generalmente utilizzate a complemento a quelle degli altri, perdono quasi del tutto l’effetto di ciliegina sulla torta che avevano nell’occasione precedente: il suono non è più così limpido e rotondo, ma soprattutto vi sono delle carenze di ripresa… quello di In the Cage sarà pure il migliore assolo dell’album ma a un certo punto si intacca pure, e pe run grossolano errore di produzione viene lasciato così com’è, poco professionalmente. Il peraltro famoso assolo finale su “The Lamia”, d’altro canto, non mi ha mai scaldato più di tanto: la chitarra è missata male (troppo alta), la sua cadenza è troppo meccanica, senza swing, e le melodie che crea sono si suggestive ma più per la base armonica su cui è appoggiata che per la loro genialità.

Giudizio finale:

Ho le mie idee sui Genesis: il vero, doppio “The Lamb…” lo inquadro come leggermente ma sicuramente inferiore agli altri classici del periodo con Gabriel, ad esclusione di “Trespass”. E lo trovo inferiore anche ad “A Trick of the Tail”, per me uno dei migliori in assoluto, grande consistenza e varietà motivica.

In questa ipotetica versione “Best of” a singolo supporto l’Agnello schizzerebbe come già accennato al primo posto del mio gradimento, e al diavolo la storia di Rael, tanto non è molto godibile e se la si pota un poco qui e là l’intrattenimento ne guadagna con pochi danni per le liriche.

Ho anche le mie idee su Gabriel: enorme frontman e cantante, perfetto (o quasi… un po’ troppo verboso e invadente) coi Genesis, ma la sua carriera solista non mi interessa. Lo trovo un poco deprimente dal 1977 (inizio della sua discografia da solista) in poi, ma soprattutto con doti da melodista insufficienti a farmelo amare. E’ proprio un batterista mancato... gran parte del suo repertorio solista è costituito da groove che si allungano ciclicamente per parecchi minuti, senza che succeda molto, che vi sia uno spostamento deciso di chiave musicale, un inciso geniale, un ritornello arrapante. Grand’uomo, come no, ma mi faccio guidare dal gusto com’è giusto e lo ignoro cordialmente (confortato anche da mio figlio, che una sera che era venuto a trovarmi e dopo la cena avevo messo su un dvd di Gabriel in concerto, all’aperto in una piazza francese, dopo un po’ ha esclamato lapidariamente: “Pa’, che palle!”).

Nulla di personale comunque: non mi interessano più di tanto neanche le carriere autoctone di Banks (unico mio struggente amore nei suoi confronti è per “A Curious Feeling”, fascinosissimo), di Hackett (boh, amo visceralmente solo “Spectral Mornings”, la canzone), Rutheford e Collins (per carità quest’ultimo… addirittura rovinoso per quanto negli anni ottanta ha pilotato il gusto internazionale verso il cattivo gusto).

Scusate queste ultime digressioni… erano sempre allo scopo di dire qualcosa di non scontato su questi cinque signori e questa loro famosa opera. Grazie dell’attenzione.