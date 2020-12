Hallelujah! Grande ritorno di Joe Perrino and the Mellowtones - da non confondersi con Joe Perrino & the Mellotones oscura sixties band in cui suonò anche Frank Zappa - con un nuovo singolo a 45 giri dove l’esplosiva “Magical Dangerous Journey” e la lisergica “Twilight” si ricollegano idealmente a quella ondata neopsichedelica di metà anni ottanta che a molti di noi ha regalato un’indimenticabile stagione che ci ha permesso di riscoprire il sound più oscuro di band garage rock tipo Music Machine, Chocolate Watchband e Tomorrow, giusto per citarne qualcuna.

Per chi non lo sapesse i Joe Perrino And The Mellowtones sono un gruppo rock italiano formato a Cagliari nel lontano 1984 che cavalcò l'onda del garage revival di metà anni ottanta periodo in cui videro la luce le loro prime produzioni discografiche con il singolo EP "Love the Colours" nel 1986 su High Rise e il successivo album "Rane'n'Roll" 1988 su IRA.

Nel mezzo di queste due prime produzioni ci fu anche la partecipazione del gruppo alla trasmissione della RAI "Sanremo Rock" con il brano "Mi Sento Felice".

Dopodiché la band si sciolse per riformarsi a metà degli anni '90 per promuovere l'uscita di un nuovo album omonimo che di fatto raccoglieva tutti i pezzi della prima ora che erano stati distribuiti inizialmente dalla band su cassetta.

I Joe Perrino and the Mellowtones quindi riemergono prepotentemente per una seconda volta dai sotterranei più oscuri con le lore chitarre taglienti e gli affilati ed eleganti suoni di organo farfisa che richiamano alla mente gruppi tipo Miracle Workers e Unclaimed, e, nonostante si siano sempre scontrati con una storia avversa che li ha battezzati sin dall’inizio come nati perdenti, sono da considerarsi come la migliore garage rock band che la Sardegna abbia mai generato.

Il disco uscito su For Monsters Records con una splendida copertina a colori del quotato artista contemporaneo Andrea Nurcis è stato masterizzato da Peter Doell agli AfterMaster Stusios di Hollywood. Il vinile ultralimitato, per la gioia dei collezionisti, è stato stampato in diverse varianti di colore dal blu acqua e al rosso trasparente, passando dalla classica versione in vinile nero a quella in vinile giallo verde bottiglia.