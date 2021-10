Quest'uomo, oltre ad aver gettato le fondamenta per tutta la musica occidentale da lì a venire, scriveva musica divina! [di più]

(i diversi paragrafi non sono consequenziali)

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy