Lo adoro. Persino più della Polly, il che è tutto dire.

Nella stolida truzzo/parade di avvilenti defecatori seriali Julian brilla come fulgida stella.

Tipo che se sono depresso mi basta vedere una sua foto, una di quelle che lo mostrano incanaglito in quei favolosi mascheramenti da biker delle stelle.

La guardo e sento subito l’energia che scorre. Cambiano i miei occhi, cambia la mia postura. E, se subito dopo esco di casa, le fanciulle mi sorridono: quelle carine, quelle carucce e persino quelle talmente fighe da far schifo.

Che egli mi chiama a sé e mi ricorda non tanto la visione, ma piuttosto quanto sia importante averne una. Il che potrebbe anche dire ( e perché no?) che potremmo preferire non averla. Nel senso che non avere una visione è la tua visione,

Ma soprattutto so che egli sa. E sa la sola cosa che conta, ovvero che il rock’n’roll tiene tutto insieme. Al punto che, tanto per fare un esempio, poesia civile e poesia cosmica con lui vanno a braccetto.

Bene, anzi benissimo. Che, tranne luminosissime eccezioni, la bestia civile e la bestia cosmica si son sempre prese a cornate.

“The Unruly Imagination”

E sta roba da dove vien fuori? Io giuro non ne sapevo niente. E dire che sono un Coppiano/Coppista mica da ridere.

E allora ho fatto un’indagine. E adesso vi dico cosa ho scoperto.

Qui siam nelle rarities di Julian, addirittura in una limited edition.

E cioè in una di quelle deviazioni che i catalogatori archiviano alla voce quisquilia o progetto d'occasione.

Un disco minore insomma, una stramberia venuta li per li.

Solo che, ecco, stramberia magari si, ma minore sta minchia. Che oltre alla santa pazzerellitudine qui c’è pure parecchio sale in zucca.

Tra l'altro il nostro Julian non è solo, ma con i Black Sheep, ragione sociale magnifica e non solo perché riprende il titolo di uno dei suoi album capolavoro...

E comunque dai, Giuliano presents i “pecora nera” in “l'immaginazione indisciplinata” è roba che già da sola vale il prezzo del biglietto

Immaginazione indisciplinata, mio dio!!!

Dessi retta al cazzone iper entusiasta che sono partirei con un delirio dei miei, ma oggi sono buono e dirò solo che quelle due paroline messe insieme non possono non fare effetto.

E dirò anche che l'occasione per questo progetto d'occasione è un'occasione che il suo perché ce l'ha. Sarebbe una giornata/evento (o evento/giornata) dedicato/dedicata, cito testualmente, alla democrazia, alla protesta e alla libertà di parola.

Ah, lo so, noi scafatissimi e scazzatissimi vecchi, di solito da sta roba ci teniamo a debita distanza oppure mettiam mano alla pistola.

Però, se si trova, e qui credo proprio sia il caso, qualcuno che restituisce senso a parole un tempo bellissime e oggi sputtanate, ecco magari facciam pure festa. Vecchi o non vecchi.

E poi il disco è bellissimo, con tante cope strade e tanti cope sentieri che vanno a confluire dentro questa nuova cope idea, che è una specie di vivacissimo e inaspettato combat folk virato ora kraut, ora rock’n’roll.

Si inizia in modalità cope ballad, voce so british, qualche fischio in qua e in la, immancabile tastierina psichica e schemi che saltano alla fine…

Si va avanti rock'n'roll con bordate psych, o psych con bordate rock'n'roll…

Si prosegue con cover epica di David peel, e merda dovrei ripassare il bignamino, che di David Peel so ben poco, ma fa niente il pezzo è da urlo, il combat folk che dicevamo con quel filino di incongruo che Julian mette sempre…

E poi un omaggio ai Gang of Four in forma di ballata.

E un trio di meravigliose stranezze; krauterie, freakerie, coperie, tutti termini da leggere rigorosamente alla francese. E un finale che…

Un finale che non vi dico. Perché, se anche se l’assassino è chiaro fin dall’inizio, e non è il maggiordomo, il finale non si rivela.

Però sapete quali sono le leggi dello spettacolo, no? Bisogna saper iniziare e bisogna saper finire.

Se poi anche in mezzo riesci a cavartela, e Julian ovviamente se la cava, il gioco è fatto.

Trallallà...