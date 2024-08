L'elemento acqua è in primo piano per tutto il film, che si tratti di un acquario, una piscina o la pioggia, permea la vita dei protagonisti inquieti.

Cos'è un aquario se non una "gabbia" dove i malcapitati pesci seguono percorsi segnati e ripetitivi? Il Laureato indugia nella stanza guardando quei pesci che si muovono nel loro "recinto", nel loro destino segnato come il suo. Non vuole scendere a quella festa dove tintinnano bicchieri, brillano diamanti, perle, baci e congratulazioni.

Archetipo del figliol prodigo che torna per intraprendere e ricalcare il destino dei genitori, guarda dalla finestra quello che dovrebbe essere il suo futuro. Gli amici dei suoi genitori sono lì ad attenderlo, all'ennesima alcolica festa, testimoni di un mondo ovattato e che ormai "fuori" da quella casa è in declino.

Nel 1967 la storia americana ed il relativo sogno sogno stanno tramontando. Da lì in poi tutto cambierà. Come in un effetto domino il decennio stà lasciando il passo agli anni settanta. Troppi sono i cambiamenti per pretendere che quella vita surreale, fatta di feste e convenzioni, possa continuare: Fuori da quella "gabbia" dorata ci sono: la guerra fredda, la guerra in Vietnam, la lotta di classe, quella razziale, le droghe e le rivolte giovanili.

Alla fine Benjamin fà il suo dovere, infastidito ma costretto al bagno di "folla" degli amici dei suoi genitori, acclamato ed osannato per il suo successo.

Tutto sembrerebbe in oridne ma alla fine della "parata" di persone arriva lei, assertiva e disforica, la moglie bellissima e annoiata di un socio del padre. Una donna che Benjamin conosce fin da bambino e che gli chiede un passaggio in macchina. E' proprio nell'acquario che Mrs. Robinson butterà le chiavi della macchina che traghetterà il protagonista da un futuro finto verso una realtà torbida.

La prima immagine di Mrs Robinson è vincente. Imapartisce ordini, decide lei, gioca di seduzione istrionica e riesce a portare il giovane uomo nella sua stanza e senza mezzi termini lo vuole subito. Di lì a poco, il destino si compie, la realazione comincia e la donna matura comincia a perdere colpi. Il Laureato si innamora della figlia di Mrs. Robinson.

Sarà sempre l'acqua a sparigliare le carte. Durante un aquazzone i due amanti vengono proprio scoperti dalla figlia.

Il finale happy ending rassicura tutti i fan del baby boom ma accompagna i cinefili per 60 anni fino ad oggi, un classico, attualissimo così come la sua incantevole colonna sonora di Simon and Gargunkel.

Cosa è cambiato in questi anni per le moderne figlie e nipoti di Mrs. Robinson? Assolutamente niente. Ci hanno cambiato nome, siamo MILF per le tasche di pornografi, estetiste, parrucchieri e chirurghi plastici. Ancora una volta asservite alla fervida fantasia maschile.