Sonno, rabbia, Illusioni perdute...ai vecchi tempi folk l'aria era magica. Ora tutte le foto son cadute dai muri e servono canzoni dalla luna storta. Laurel Canyon è piena di grassoni ma io ho ancora qualche incanto dei miei e anche qualche chitarra cattiva. Intanto, come fiammella in una zona d'ombra, una pallida luce attraversa il vetro e su uno spettrale tremolar di suono la malinconia s'insinua sottopelle. Adesso vivo sulla spiaggia e i gabbiani sono fuori portata, ma nel loro volo carico di pioggia c'è una voglia di sole che ritorna, un misterioso brivido che allude al calore. Non starnazzare la gioia come un'oca e canta sventura se sventura non vuoi. Butta nel fuoco tutti i tuoi fantasmi e guarda le fiamme spegnersi come fa la musica quando non si spegne mai.