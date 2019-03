Paul Chain è uno degli artisti maledetti della nostra penisola. Fondatore, assieme a Steve Sylvester, dei mitici Death SS, ha poi intrapreso una carriera solista sorprendente nel solco di sonorità coraggiose e sperimentali. Al di là di qualsiasi vuota etichetta e sterile classificazione ci troviamo di fronte ad un grande artista. Un disco come “Violet Art Of Improvisation” è, a suo modo, un capolavoro ineguagliato di grande musica in cui confluiscono svariate influenze come doom, sperimentazione, psichedelia e Krautrock. Paul Chain è infatti un grande estimatore del prog italiano anni ’70 e, non a caso, è stato il produttore degli A Piedi Nudi, un gruppo che ha rinverdito i fasti del mitico Balletto di Bronzo. Il musicista di Pesaro è anche devoto al Krautrock e al suono degli Amon Duul II e del maestro della Musica Cosmica Klaus Schulze.

E, in questo senso, “Opera Decima”, uscito in un sontuoso confanetto limitato - per la mitica Minotauro di Pavia - che racchiudeva 3 Lp, è un omaggio all’elettronica tedesca degli anni ’70 e a Klaus Schulze . “Opera Decima” è dedicato a Johann Sebastian Bach. La prima traccia – “Dogma” lunga oltre 40 minuti, è un viaggio delirante e catartico nei meandri più oscuri della mente umana: è un autentico trip delirante con un organo malato e maligno in evidenza – non mancano i riferimenti a “Irrlicht” e “Cyborg” di Schulze - che fa fuoriuscire note che evocano una dimensione soprannaturale. Forse, se devo fare paragoni, mi viene in mente “Anno Demoni" degli Antonius Rex che però non si erano spinti a livelli così estremi. Con “The Face” entriamo in territori ancora più sperimentali e astratti. “Domino” sembra suonata in una chiesa sconsacrata da un prete pazzo che, dal pulpito, evoca i Grandi Antichi lovecraftiani: la musica è pacata ma, allo stesso tempo, minacciosa: la seconda parte è pura Cosmica tedesca. Ma tutto il resto del disco si mantiene sempre su livelli d’eccellenza fra pulsazioni provenienti dallo spazio profondo come in “Sickness Radio” e ritmiche minimali in “Get Down”. Chiude, omaggiando ancora i Corrieri Cosmici, l’elettronica di “In Days Of Snow”.

“Opera Decima” è un disco di culto, un lavoro monumentale e nero a suo modo unico e originale: si tratta di un manifesto di arte dark purissima e senza compromessi.

https://paulchain.bandcamp.com/album/opera-decima