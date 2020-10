Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

La difficoltà è nel rimanere distaccati mentre si scrive di un artista che si è prodotto. Potremmo parlarne bene, incensandolo, descrivendo i suoi approcci come talentuosi; espressione di una tradizione ampia che rimanda a quella musica intrecciata con le fasce emozionali che danno vita al teatro. Non lo faremo, noi abbiamo prodotto il disco, non possiamo fare altro che suggerire di ascoltare, dura pochi minuti, potrebbe piacervi.

5 Tracce, registrate dello stesso artista, che ha anche composto gli arrangiamenti e suonato tutti gli strumenti facendo di necessità virtu durante la quarantena. Abbiamo poi inviato il pre-mix casalingo al The Convent Recordin Studio di San'tAngelo in Vado, dove Livio Boccioni ha aggiunto l'arrangiamento di basso e a remixato e masterizzato il tutto. Che dire?

Il genere? VIcino al cantautorato, lontano dall'ovvio. Un disco piacevole al primo ascolto.

Pubblichiamo qui il link al video del brano che da il nome al disco: https://youtu.be/a7X3sDaJyvQ

Distribuito su Spotify, Amazon, Gogle music, I Tunes, Apple music, ecc...

Qui l'intero album: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5kAWkpJ4a40DQ5NzP8T_nD499rZq9evR