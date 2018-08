Idea di Malcolm McLaren, idea di Malcolm McLaren, fanculo Malcolm McLaren; o forse no?

Pochi giorni prima della rivoluzione che tagliò la storia in due, uscì in alcuni negozi londinesi questo strano "bootleg" dalla copertina bianca.

Ebbene, il fantomatico e alternativo debutto dei Sex Pistols.

Spunk conteneva i primi mix diretti da Goodman dei celebri brani che andarono successivamente a formare la tracklist di Nevermind The Bollocks, Here's The Sex Pistols.

Hanno ancora i nomi provvisori e non sono state battezzate (esempio, Anarchy In The UK é Nookie).

Ma ciò che rende questa rarità speciale é il suono corposo e quasi palpabile del basso di Glen Matlock. Prima che egli abbandonasse la carovana per dissidi interni, mise il suo contributo.

In Nevermind le parti di basso vennero infatti suonate da Steve Jones.

Molti affermano che in realtà si trattasse di una trovata commerciale del manager e non di una raccolta di demo, proprio per la qualità dei brani reputata troppo alta.

Negli anni a venire questo Spunk venne pubblicato ed ampliato più volte, fino a quando inclusero nel lotto la vera motivazione per cui -se amate la band- doveste ascoltarlo.

Un'enorme, piena, totalmente fuori controllo interpretazione di No Fun degli Stooges da accapponare la pelle.

Mai i Pistols suonarono così abrasivi.

Si tratta di una registrazione risalente al 1976 (recita il retro della copertina).

Quei vocalizzi li riconosceresti tra quelli di mille matti che urlano all'unisono.

No Fun chiuse anche la carriera del gruppo, tra un Winterland Ballroom di San Francisco in delirio ed un Lydon disilluso, stanco, annoiato.

La fine dei Sex Pistols si realizzò nella sua mente proprio durante questa esibizione.

"Questa é l'ultima canzone, proprio l'ultima, perché sono un pigro bastardo"

Nonostante i problemi di salute, quel giorno diede tutto se stesso e tutta la sua frustrazione sembrò uscire fuori e rientrare continuamente. Al termine disse al microfono:

"Avete mai avuto la sensazione di essere stati presi in giro?"

No Fun, appunto; nessun divertimento ad avere Sid al fianco strafatto, ad essere preso per marionetta, a far fare soldi agli sciacalli dietro.

The King is gone but he's not forgotten.