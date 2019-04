Questa DeRecensione di Julius Caesar è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/smog/julius-caesar/recensione-cosmicjocker

Godot non arriva, ma forse per Smog non è poi così importante.

Come se agli indolenti languori di un Dave Pajo fosse negata la morbidezza di un letto armonico sul quale adagiarsi, come se alle eccentriche impennate dei Gastr del Sol mancasse la guida sicura di un David Grubbs.

Come se ai salmi notturni di un Nick Drake mancasse l’altare di una Luna Rosa, come se al frullar d’ali di un Syd Barrett fosse negato il ristoro di boschetti psichedelici.

Arpeggi lo-fi di una chitarra scordata vagano per la sala seguendo il filo di un intimismo sconnesso, fragile e stralunata malinconia che non osa più aprire la finestra.

