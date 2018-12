"Probably come to die in this town, live here my whole life"

L'altro giorno ascoltavo Kerosene e pensavo a lamiere arruginite legate in un punto indefinito del cielo, infinito, e tentavo di immaginarmi il rumore che avrebbero prodotto se lanciate da due colline poste una di fronte all'altra; un fragore e subito dopo alla lotta vinta dalla natura su tutto ciò che è antropico. Albini odiava Chicago, ma non poteva non amarla, credo percepisse un bisogno catartico; Louisville non è troppo distante. Ascoltavo Kerosene ed ho pensato a Tony Molina, pensavo a Molina ma nulla di serio.

"I've got to leave this town, cause all my friends, they like me more when I am not around"

Le città si lasciano e si recuperano, le città si amano incondizionatamente, le città sono belle; le persone sono odiose. Amo stare da solo ma quando ci sono delle persone attorno a me, ho voglia di parlare, di raccontare, d'essere ascoltato e far rivivere dei personaggi ormai invisibili e ignoti, delle storie appannate che esistono solo grazie a me. Pensavo a Molina ed ho ascoltato Molina e tutto è tornato ad equilibrarsi da quel contorcermi le sinapsi.

"I don't no pig stomping on my buzz"

Quando l'industrial ha fatto capolino nel mondo della musica siamo entrati nel burrone del post-consumismo, macerie del futuro senza blip o woom. Il post-hardcore era quel modo per andare avanti continuando a guardarsi indietro: la fanciullezza e l'adolescenza fumosa, le birre negl'angoli più remoti del paese e credere ancora in qualcosa che ingenuamente potesse cambiare il mondo.

Louisville nasce qui, con gli Squirrel Bait. Skag Heaven è il mausoleo del post-rock è la pietra tombale del hardcore old school, Skag Heaven è uno dei tanti ma soprattutto, non sono io il primo ne l'ultimo a dirlo, è New Day Rising che guarda oltre l'aurora e ci accompagna verso l'occaso, sono i Replacements con sole ballate elettriche, ma anche dei Black Flag meno grassi e dei Meat Puppets equilibrati; i primi della nuova generazione cantautoriale hardcore assieme a J Mascis, Pixies e la Dischord.

"I'm not playing with you"

Ma come il big bang, è successivamente che avviene la magia: David Grubbs forma Bitch Magnet, Bastro e Gastr Del Sol e partecipa a delle sessioni dei Codeine, Brian McMahan forma gli Slint e i For Carnation. Dai Bait hanno preso ispirazione di certo i Fugazi e tutta la parte melodica del core: dal melodic hc all'emo. In debito sono il grunge e noise affine, insomma gli Squirrel Bait non sono solo una band di giovani scalmanati che ha avuto fin troppa fortuna, gli Squirrel Bait sono LA band più nevralgica dell'hardcore, non la migliore, non la più innovativa ma la più centralizzata.

"And now all the brave are in the grave"