Dire che il suicidio è uno stile di vita non sarebbe sbagliato per gli stoici antichi, che si preparavano quotidianamente a morire.

Ma non sarebbe sbagliato dirlo nemmeno per la nostra civiltà, incapace di qualsiasi riflessione e azione collettiva di fronte alle immani stragi di esseri umani, che si compiono ogni giorno attraverso i più infimi capillari di un sistema malato, corrotto e decrepito, che ci rende in qualche modo tutti "per sempre coinvolti". Un sistema basato sulla predazione e sull’annientamento, mascherati entrambi da uno scarto tra tecnica e immaginazione (prometeico, per dirlo con Anders) sempre più irriducibile.

Non so chi sia disposto a sottoscrivere questo breve autoritratto, ma è così che i Suicide, nei nove quadri di A Way of Life, dipingono la nostra vita d’insieme: una lunga marcia a ritmo industriale, senza accelerazioni né sobbalzi, un’esistenza lineare, monotona, cupa e oppressa.

Nessuno spazio per il pathos di una tragedia individuale o per l’epos di un abisso esistenziale ed (anti)eroico che trovi appiglio in un’emotività autentica. Nessun titanismo faustiano né tanto meno deus ex machina o spiragli di salvezza (ma questi quando mai?).

Il tutto è filtrato attraverso un sound pesante e spesso apocalittico (di sicuro influenzato dalle nuove derive, per l’epoca, della musica industrial) e la forma di un rock ‘n’ roll sintetico, adulterato e alien(at)o, che a tratti richiama più l’Alan Vega solista che i Suicide.

Quale miglior veicolo, infatti, se non il genere musicale più popolare e nazionale, quello che più incarna i semplici sogni adolescenziali della workin’ class e middle class, per rappresentare non solo il dramma e la decadenza, ma la Richmond di un’intera società?



La glaciale e dinamica teatralità espressionista del loro personalissimo connubio tra musica popolare e avanguardia è messa al bando in questo disco. Quando il suicidio non è un semplice atto, ma uno stile di vita, non ci si può permettere di riprodurlo attraverso l’accattivante psicologia che ci fa tanto apprezzare i drammaturghi moderni e contemporanei. Qualsiasi forma di fascino o colore, anche nel male, deve essere immolato sull’altare di una grigia e indifferente disperazione. Per questo, forse, le cronache di A Way of Life sono normalmente ignorate anche dagli amanti del duo.

Qui il loro è uno stile di maniera, artefatto. Tutti i brani descrivono un mondo che non è vita, ma mero simulacro.

Macerie.

E le macerie non trasmettono che il Vuoto.